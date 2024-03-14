Son dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçın hakemi belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, dev maça hakem Halil Umut Meler'i atadı.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Dördüncü hakem ise Volkan Bayarslan.
İki takım arasında 17 Mart Pazar günü Papara Park'ta oynanacak olan müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Süper Lig’de 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek
16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler