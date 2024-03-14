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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır ve Mislav Orsic oynayacak mı? Abdullah Avcı açıkladı

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Uğurcan Çakır
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır ve Mislav Orsic oynayacak mı Abdullah Avcı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:00

Hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Mislav Orsic'in oynayıp oynamayacağına ilişkin konuştu.

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Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı pazar günü ezeli rakip Fenerbahçe ile oynayacakları maçta taraftarın önemine dikkat çekti.

Antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam dev maçla ilgili şunları söyledi:

Topun daha fazla oyunda kaldığı ve futbolun konuşulduğu bir müsabaka arzuluyoruz. Enerjimiz iyi. Moralimiz yüksek şekilde maça çalışıyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu, topun daha fazla oyunda kaldığı bir maç olmasını istiyoruz. Böyle olması güzel hikayeler bırakıyor. Trabzonspor büyük bir takım. Savunmasını da hücumunu da yapacak. Taçta ne yapacak, duran topta ne yapacak. Bunlara çalışıyoruz ve iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım hakemin konuşulmadığı güzel bir maç olur.

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"UĞURCAN OYNAYACAK! ORSIC'İN DURUMU..."

Uğurcan Çakır’ın sahada olacağını belirten Abdullah Avcı, Orsic için ise "Orsic için cuma günü karar vereceğim. Temaslı oyunlara da girmeye başla dı. Önceden sadece joker olarak kullanıyordum, şimdi çalışmalara katılıyor. İlk 11’de olmaz ama kadroda olabilir mi, bakacağız" dedi.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Uğurcan Çakır

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