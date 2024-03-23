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Son Dakika: TFF'den 'Süper Kupa' açıklaması! Tarih değişmedi, Galatasaray ve Fenerbahçe...

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#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerbahçe
Son Dakika: TFFden Süper Kupa açıklaması Tarih değişmedi, Galatasaray ve Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 09:14

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa tarhinde bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Mücadelenin daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağı duyuruldu.

İşte TFF'nin açıklaması;

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

FENERBAHÇE BAŞVURU YAPMIŞTI

Fenerbahçe, Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF’ye resmen başvuruda bulunmuştu.

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DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

"TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da, Urfa'da oynanacak. Bütün hazırlıklar da buna göre yapıldı. Urfalı arkadaşlar da 'Bekliyoruz' diye açıkladı. Son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. Kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilen, 7 Nisan'da oynanacağı şeklindedir. Galatasaray'ın bir yönetimi var, böyle bir talep geldiğinde değerlendirme yapılacaktır. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. Ne kadar uygun ve adil olduğuyla ilgili değerlendirme yapılacak."

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#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerbahçe

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