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Son Dakika: TFF'den Murat Sancak'ın sözleri sonrası resmi hamle

#Tff#Murat Sancak#Tff Murat Sancak
Son Dakika: TFFden Murat Sancakın sözleri sonrası resmi hamle

TFF, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın iddiaları hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. Haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak’ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig’de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ’cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.

TFF olarak, Sayın Sancak’ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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