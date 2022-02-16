Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Murat Sancak televizyonu kırdı, Ahmet Nur Çebi tribünü değiştirdi

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Sezonun en güzel mücadelelerinden birine sahne olan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sırasında protokol tribününde tatsız olaylar yaşandığı ortaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında protokol tribününde oturan siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Bilgihan Sürmen ve Fırat Fidan’ın, yaşanan gerginlik nedeniyle devre arasında tribün değiştirdiği belirtildi.

AHMET NUR ÇEBİ RAHATSIZ OLDU

Hakemin bazı kararları sonrası agresif hareketlerde bulunan Sancak’ın tribündeki televizyonu sökmesinden rahatsız olan Çebi, “Burada maç izlemek istemiyorum” diyerek başka yere geçmek istedi. Çebi ve beraberindekiler stattaki 20 numaralı locaya götürüldü ve ikinci yarıyı orada seyretti.

Öte yandan Adana Demir Başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi.