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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve İlhan Palut PFDK'ya sevk edildi!

#Murat Sancak#İlhan Palut#PFDK
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve İlhan Palut PFDKya sevk edildi

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi", "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarda tespit edilen hakaretleri" nedeniyle üç ayrı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü’nü, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ı ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:

"- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 12.02.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İLHAN PALUT’un 13.02.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 14.02.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 14.02.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MURAT SANCAK’ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 15.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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#Murat Sancak#İlhan Palut#PFDK

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