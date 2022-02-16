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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a Şenol Güneş tepkisi! 'Montella Trabzonspor'a, Balotelli Juventus'a...'

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Murat Sancak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka Şenol Güneş tepkisi Montella Trabzonspora, Balotelli Juventusa...

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'la oynadıkları maçın ardından Murat Sancak'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Çebi, Şenol Güneş iddialarına da yanıt verdi. Çebi ayrıca, Adana Demirspor'un hocası Montella ve forveti Balotelli'yle ilgili sürpriz bir açıklama da yaptı.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın hakemler ve Şenol Güneş'le ilgili iddialarına yanıt verdi.

Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Adana Demirspor maçında yaşadığımız olaylar bizi son derece üzmüştür. Adana Demirspor ve Beşiktaş camiaları özdeşleşmiş, birbirlerini seven ve sayan, değer veren birbirine çok benzeşen taraftarı olan iki camiadır. Aramızda ilişkilerimiz gayet iyiyken ne oldu da bu duruma gelindi? Beşiktaş kendilerine ne zarar verdi? Sayın başkanın, en azından benimle paylaşmasını istiyorum. Beşiktaş büyük lokmadır. Ersin'in kafasına demir para atıldı. Bunu hangi taraftar, hangi mantıkla yapabiliyor? Sanki bir şeyler kurgulanmış gibi ama ne olduğunu bilmiyorum.

"BİZİM NEZAKETSİZLİĞİMİZ OLMADI"

Sayın Başkan tribünde bir anda televizyonu alıp fırlattı. Adanalılar nazik ve misafirperver insanlardır. Devlet büyüklerinin olduğu yerde önümüzde televizyon fırlatılıyor. Bizim bu şekilde en ufak nezaketsizliğimiz olmadı. Biz, orada misafiriz. Bu tepkiyi siz gösterirseniz, taraftarınız da bize ağza alınmayacak küfürler eder. Bu hareketler için büyük üzüntü duydum.

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"BİZ STAT AÇILIŞINA TAKIMIMIZI GÖNDERDİK"

Adana Demirspor ile Beşiktaş dostlukları en üst düzeyde yaşamış camialardır. Atkılarını bile bu tribünlerde takmış taraftarlarımız vardır. Onların güneşe kurşun sıktıkları zamanda, statlarının açılışı için takımımızı maça gönderdik.

"MURAT SANCAK SAVCILIĞA BAŞVURSUN"

Sayın başkan işi şova dökmüştür. Maçtan önce başlayıp maçtan sonra da kanal kanal gezerek konuşması, bir şovsa yakışık almadı. Bir plansa veya bir gerekçesi varsa bunları bilmek istiyorum. Biz 25 haftadır hakemlerimizin hata yaptıklarını söylerken sessiz kalan Murat Sancak'ın neden Beşiktaş maçından sonra konuştuğunu da merak ediyorum. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İstanbul'da Beşiktaş'ın canı yandığındaki beyanatı, 'Hakemler de hata yapabilirdi. Şimdi FETÖ'cü oldular! FETÖ'den bahsediliyor. Böyle bilgileri varsa savcılığa başvurmasını bir Türk vatandaşı olarak istiyorum. Bunu çok önemsediğimi belirtmek istiyorum.

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"ŞENOL GÜNEŞ PLANIM YOK, GÖRÜŞMEDİM"

Ben, Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta bir yönetici olduğunu, kendisine basın sözcülüğü görevi verdiğimi hatırlamıyorum. Sayın başkanın, Beşiktaş teknik direktörlüğüyle ilgili açıklama yapması ve bunun yalan olması yakışık almamıştır. Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konu hakkında, Adana Demirspor Başkanının açıklama yapması hoş olmamıştır. Üstelik yalan bir haber. Biz Şenol Güneş hocamızla ilgili nokta koyduk. Murat Sancak bunu neden yaptığını açıklaması lazım. Ben Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğim dedim. Şenol Güneş ile ilgili bırakın anlaşmayı, bir kelime bile konuşulmadı. Benim hocam var. Ve ben hocamla yola devam edeceğim. Hocama güvenim sonsuz. Şenol Güneş ile yapılmış bir sözleşme yok. Böyle bir planım yok. Önümüzdeki süreç ne getirir bilemiyorum ama gündemimizde Şenol Hoca yok.

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"BURAK YILMAZ'LA İLGİLİ TASARRUFUMUZ YOK"

Burak Yılmaz ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Şenol Güneş ile ilgili de bir tasarrufumuz yok. Olağanüstü şeyler olmazsa, hocamız ve genç futbolcularla yola devam edeceğiz. Maaş yükü yüksek futbolcularımız ile anlaşamazsak, yollarımızı ayıracağız. Yerlerine daha kreatif oyuncular bulacağız. 3-4 transferimiz olacak. Geri kalanları altyapı ve genç futbolcularla oluşturacağız. Beşiktaş'ın bütçesini toparlama zamanı geldi.

"CENK TOSUN'U KUCAKLARIZ"

Cenk Tosun şu anda başka bir takımın oyuncusu. Şu anda konuşmam doğru olmaz. Sözleşmesi bitince konuşuruz. Giderken söylemiştim, İstanbul'da oynamak isterse ona kucak açacağız. Tekrar gelmesini istiyoruz.

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SANCAK'A GÖNDERME: BALOTELLI JUVENTUS'A, MONTELLA TRABZON'A...

Beşiktaş ile ilgili değil ama Adana Demirspor'dan size bilgi verebilirim. Vincenzo Montella seneye Trabzonspor'a gidiyor. Mario Balotelli de Juventus'a gidecek.

"İFTİRA ATILACAK DİYE SEVDİKLERİNİZLE Mİ GÖRÜŞMEYECEKSİNİZ?"

Şenol Güneş'in yardımcılarından Miguel'e, Sergen Hoca ve ekibinden ayrıldıktan sonra ihtiyacımız vardı. Bildiğimiz ve çalıştığımız bir arkadaştı. İspanya'daydı, konuştuk ve anlaştık. Herkesin hocası bir yerlere gidiyor ve geri de gelebiliyor. Bunun altında başka bir şey aramanın anlamı yok. Evlerine ekmek götürüyorlar. Sergen Hoca da birçok takımda oynadı ama Beşiktaşlı. Bazı oyuncularımızın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. Miguel özgür bir insandır. Şenol Hoca ile fotoğrafını sordum. 'Sevdiğim bir hoca ve yemek yedik' dedi. Dikkat edilmesi gerek ama birileri iftira atacak diye, sevdiklerinizle mi görüşmeyeceksiniz?

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Murat Sancak

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