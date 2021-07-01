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GeriFutbol Son dakika: TFF, yeni sezondaki seyirci kapasitesini açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: TFF, yeni sezondaki seyirci kapasitesini açıkladı!

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Son dakika: TFF, yeni sezondaki seyirci kapasitesini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada yeni sezonda spor müsabakalarının seyircili oynanabileceğini söylemişti. Türkyie Futbol Federasyonu, yeni sezonda tribünlere %50 kapasiteyle seyirci alınabileceğini açıkladı. Öte yandan stadyumlardaki localara ise tam kapasditeyle seyirci alınacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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