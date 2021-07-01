Son Dakika: Fransa maçına damga vuran İsviçreli çılgın taraftarın hayatı değişiyor! Hükümet bile harekete geçti...

Spor Arena Dış Haberler - Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda ülkesi İsviçre'nin şampiyonluk favorisi Fransa'yı saf dışı bıraktığı tarihi maçtaki duygu değişimleriyle geceye damga vuran İsviçreli taraftar Luca Loutenbach, ulusal kahraman olma yolunda ilerliyor.

Tribündeki görüntüleriyle bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasına giren 28 yaşındaki futbolsever, şimdiden İsviçre hükümetinin ve global markaların yeni yüzü olmaya başladı.

ULUSAL KAHRAMAN OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Ülkenin en büyük havayolu şirketlerinden Swiss Air, İsviçre'nin çeyrek finalde İspanya ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek olan Luca Loutenbach'ın Rusya seyahati için 'Business Class' uçuş ayarladı. Loutenbach, Yeni Zenit Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için St. Petersburg'a özel misafir statüsünde uçacak.

İLK REKLAMINI KAPTI

Global ve İsviçre menşeli birçok şirketten reklam teklifi alan Luca Loutenbach'ın ilk anlaşmaya vardığı şirket Avusturyalı firma Red Bull oldu. 28 yaşındaki taraftarın, İspanya ile oynanacak mücadelede elinde Red Bull şişeleriyle poz vereceği öne sürüldü.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Luca Loutenbach'a olan ilgili yalnızca özel sektörle sınırlı değil. İsviçre hükümeti, turizm ve koronavirüs aşılama kampanyalarında Luca Loutenbach'ı kullanmayı hedefliyor. Marca'da yer alan habere göre; İsviçre Turizm Ofisi, EURO 2020 sonrası için Luca Loutenbach'a özel bir tatil paketi hediye etti.

AŞI KAMPANYASININ YÜZÜ OLACAK

İsviçre Turizm Ofisi'nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı da Luca Loutenbach'ı aşılama kampanyasının yüzü yapmayı planlıyor. Bu kampanyalardan büyük maddi gelir etmeyeceğinin altı çizilen 28 yaşındaki futbolsever, sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşlarını koronavirüse karşı aşı olmaya teşvik edecek.

"YAŞADIĞIM ŞEYLERİ ANLAMLANDIRAMIYORUM"

Tarihi Fransa maçının ardından Blick'e özel bir röportaj veren Luca Loutenbach, tribünde yaşadığı duygu fırtınasını ve sonrasında gelen şöhretin kendisine neler hissettirdiğini açık yüreklilikle anlattı.

LUCA LOUTENBACH'IN RÖPORTAJI ŞU ŞEKİLDE:

"Bu kadar reaksiyon alacağım aklımın ucundan geçmemişti. Böylesine tanınacağım hiç aklıma gelmemişti. Böyle bir şöhret beklemiyordum. Ben sıradan bir futbol taraftarıyım. Benim için tek önemli olan şey ülkemin çeyrek finale yükselmiş olması. Tüm ülkem ve vatandaşlarım adına çok mutluyum. Hiçbir maçı kaçırmamak için elimden geleni yaptım. Ancak lojistik olarak tüm maçlara yetişmem neredeyse imkansızdı. Bu oyunda her şey var ve futbolun en çok sevdiğim spor olmasının sebebi bu. Çılgın bir maçtı. Tüm İsviçreli futbolseverlerin hayatının maçı oldu diyebilirim."

DÜNYA KUPASININ KAZANANI AXELLE DESPIEGELAERE

Major turnuvalarda tribünde boy gösterdikten sonra hayatı değişen ilk isim Luca Loutenbach değil. 28 yaşındaki İsviçreli taraftardan önce Belçika taraftarı Axelle Despiegelaere, 2014 Dünya Kupası'ndan sonra modelliğe adım atmıştı.

O dönem henüz 17 yaşında olan Axelle Despiegelaere, 2014 Dünya Kupası'nda oynanan Rusya -Belçika maçındaki fotoğraflarıyla bir anda meşhur olmuştu. Sarışın güzel, devam eden süreçte dünyaca ünlü kozmetik markası L’Oreal ile sözleşme imzalamıştı.

Firmayla ilk çalışması olan tanıtım filmi o dönem internet üzerinden binlerce görüntülenme almıştı. Axelle Despiegelaere daha sonra sosyal medya hesapları üzerinden fenomenlik kariyerine başlamıştı.