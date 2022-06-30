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Son Dakika: TFF, Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağını kaldırdı!

#TFF#Süper Lig#Rezerv
Son Dakika: TFF, Süper Ligde deplasman seyircisi yasağını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig kurulmasına ve taraftarlara deplasman yasağı kuralının kaldırılmasına karar verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Ayrıca 2022/2023 sezonunda Rezerv Lig'in kurulmasına karar verildiği de duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:

1. 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig’de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

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Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig’e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.

2. 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Ayrıca, ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir.

Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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