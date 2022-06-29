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Son Dakika: Akdeniz Oyunları'nda İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş madalya kazandı!

#Akdeniz Oyunları#İbrahim Çolak#Adem Asil
Son Dakika: Akdeniz Oyunlarında İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş madalya kazandı

Milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak, Akdeniz Oyunları'nda halka aletinde altın madalya kazanırken Adem Asil ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Türkiye, Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda 4 altın madalya daha kazandı.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda milli cimnastikçi İbrahim Çolak, halka aletinde 14.850 derecesiyle altın madalya kazandı. Ayrıca bu dalda Adem Asil 14.750 puanla gümüş madalya elde etti.

BOCCE’DE 3 ALTIN MADALYA

Bocce branşında mücadele eden İnci Ece Öztürk, Akdeniz Oyunları’nda kadınlar volo basamak finalinde Hırvat Ria Vojkovic’i 35-28 mağlup ederek şampiyon oldu. Bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil de altın madalya kazanan bir diğer isim oldu. Çil, tek kadınlar raffa disiplin finalinde Cezayirli Lamia Aissioui’yi 9-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bocce branşında bir diğer altın madalya da Milli sporcu brahim Arslantaş’tan geldi. Akdeniz Oyunları’nda erkekler petank altın nokta disiplini finalinde Arslantaş, Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba’yı 31-29 mağlup ederek zirvenin en üst basamağında yer aldı.

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#Akdeniz Oyunları#İbrahim Çolak#Adem Asil

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