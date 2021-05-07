Son Dakika: TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu reddetti. Yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Basın Sözcüsü ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, 38. haftadaki Alanyaspor maçında açık bir kural ihlali yapıldığını belirtirken tekrar kararının cumartesi günü oynanacak G.Saray-Beşiktaş maçından önce açıklanması gerektiğini söylemişti.

Pirşen, “Çıkar oynarız maç gene berabere de bitebilir, belki de sahada kaybedebiliriz de. Her sonuca razıyız yeter ki hak yerini bulsun, doğru kural uygulansın” şeklinde konuşmuştu.

KURAL HATASI TARTIŞMASINA NEDEN OLAN POZİSYON

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının 28. dakikasında Enner Valencia'nın ceza saha içerisinde Steven Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazanmıştı.

Müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, söz konusu pozisyonda önce beyaz noktayı göstermiş ancak devamında VAR incelemesi neticesinde Mesut Özil'in pas verdiği anda Enner Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etmişti.

IFAB ne diyor?



"Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.

"Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır."

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