Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Genel Kurul'da yabancı kuralı ve VAR açıklaması

Genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı. Olağan Genel Kurul’da Divan başkanı olarak Mehmet Büyükekşi seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda gündemde yer alan “TFF Statüsü’nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi” maddesi oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı. Tahkim, disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları için önerge verileceğine ilişkin TFF Genel Kuruluna 10 dakika ara verildi. Yeniden başlayan genel kurulda Büyükekşi, 93 imza ile verilen yeni önergenin içeriğinde tahkim, disiplin, ve UÇK’nın bundan sonraki genel kurulda 16'ncı maddenin tekrar gündemde görüşmesini delege oyuna sundu. Oy birliği ile kabul edilen madde gündeme eklenerek devam edilen genel kurulda görüşülecek.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, genel kurulda açıklamalarda bulundu. Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Böylesine zor bir dönemde, futbolumuza hizmet eden herkese saygılarımı sunuyorum. Federasyonumuz adına emekleri için teşekkürü bir borç biliyorum.

"Türk futbol tarihinde çok önemli kararlara bu genel kurulda karar vereceğiz."

"Yabancı kuralını geçen sezon uygulayacaktık ancak sizlerden gelen talep nedeniyle erteledik. 2021-2022 sezonunda uygulayacağımızı da kulüplerimize 1 yıl önce bildirdik."

"2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de de VAR uygulamasını kullanmayı hedefliyoruz."

"Gereken dersleri aldık, rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik."



Genel Kurul'un gündemi ise şu maddeler oluşturdu:



1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkanın sunuşu,

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

8. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

9. 01.06.2020-31.05.2021 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

10. Genel Kurul'da okunan 01.06.2020-31.05.2021 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

11. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,

12. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

13. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

14. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

15. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

16. 01.06.2021-31.05.2022 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

17. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

18. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,

19. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

20. Dilekler, Kapanış.