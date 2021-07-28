Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF ve yayıncı kuruluşa sert sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Türk futbolu güvensizlik, karmaşa, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş durumda. Futbolun bugün içerisinde olduğu durumda kulüplerin de suçu vardır ancak bunu çözmek istiyorsak bir irade şarttır. Avrupa ile makas çok açıldı. Çözmek sorun mu? Bence değil. Her sorunu aşabiliriz ama yeter ki gerekli irade olsun.

"Böyle giderse daha da dibe vuracağız"

Türkiye'nin futbolda bir devlet stratejisi olması gerektiğine inanıyorum. Futbolun her kademesinde bir değişime ihtiyacımız var ama soruyorum; böyle bir irade sergiliyor muyuz yoksa günü mü kurtarıyoruz? Ben, Türk futbolunda dibe vurduğumuzu sanıyordum ama biz bu kafayla gidersek daha da dibe vuracağız.

"Ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın' dendi"

İki hafta imzaladığımız ortak açıklama benim şahsıma mal edildi, çok yazık. Çok ahlaksızça bazı kulüpler aranarak; Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın dendi.. TFF Yönetiminde bir ya da birden çok kişi, pek çok kulübü arayarak Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin dedi. Bu acizlik.

"Hep yayıncı kuruluşun dediği oluyor! TFF'nin bizi koruması gerekir"

Hep onların istediği oluyor, hep! Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar! Bu sene ne olacak bilmiyoruz! 21-22 sezonu için bir anlaşma yok, bu nasıl olabilir! Ligin 5. haftasında anlaşma sağlanıyor. Geçen sezon da böyle oldu. Bizi yayıncı kuruluş karşısında koruyabilecek tek bir amir var; TFF. Bize gelen bilgi; TFF Başkanı, bazı yerlerde yayıncı ile ilgili sorun olmadığını söylüyor. Buradan soruyoruz başkana; Yayıncı ile ilgili bir sorun var mı, yok mu? Herkesin önünde çıkın bunu açıklayın.

"İbra oylamasında çekimser davranacağız"

Yayıncı kuruluş konusunda yaşanan sorunlardan dolayı TFF'nin bu genel kurulunda ibra konusunda çekimser davranacağımızı herkesin huzurunda açıklamak istiyorum.