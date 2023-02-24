Son Dakika: TFF, Amatör Lig (BAL) maçlarının başlangıç tarihini açıkladı

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TFF, deprem felaketi nedeniyle ara verilen amatör müsabakaların başlangıç tarihlerini resmi siteden duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle;



Bilindiği üzere ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası Federasyonumuzun 09.02.2023 tarihli kararı ile tüm amatör müsabakaların Şubat ayı sonuna kadar ertelendiği açıklanmıştı.

OHAL ilan edilen (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye) illerimizde ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup müsabakaları haricindeki tüm illerde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorileri müsabakaları 4-5 Mart 2023 tarihinden itibaren oynatılacaktır.

Detaylı açıklama daha sonra Federasyonumuz tarafından paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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Türkiye Futbol Federasyonu