UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu!

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda mücadele eden temsilcilerimizden Sivasspor ile Başakşehir’in rakipleri belli oldu.
İsviçre’nin Nyon kentinde yer alan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nu lider bitirerek Son 16 Turu’na doğrudan katılmaya hak kazanan Demir Grup Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina ile eşleşti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu turdaki ilk maçını 9 Mart Perşembe günü Artemio Franchi Stadyumu’nda, rövanş maçını ise 16 Mart Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nu lider bitirerek Son 16 Turu’na doğrudan katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir ise Belçika ekibi Gent ile eşleşti. Turuncu-lacivertliler bu turdaki ilk maçını 9 Mart Perşembe günü KAA Gent Stadyumu’nda, rövanş maçını ise 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin final maçı 7 Haziran 2023’te Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Eden Arena’da yapılacak.
Kura çekiminin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - West Ham United (İngiltere)
Fiorentina (İtalya) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)
Lazio (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Lech (Polonya) - Djurgården (İsveç)
Basel (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Sheriff (Moldova) - Nice (Fransa)
Anderlecht (Belçika) - Villarreal (İspanya)
KAA Gent (Belçika) - Başakşehir (Türkiye)