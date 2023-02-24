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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu!

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#Konferans Ligi#Başakşehir#Sivasspor
UEFA Avrupa Konferans Liginde Başakşehir ve Sivassporun rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 10:49

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda mücadele eden temsilcilerimizden Sivasspor ile Başakşehir’in rakipleri belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde yer alan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nu lider bitirerek Son 16 Turu’na doğrudan katılmaya hak kazanan Demir Grup Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina ile eşleşti.  Kırmızı-beyazlı ekip, bu turdaki ilk maçını 9 Mart Perşembe günü Artemio Franchi Stadyumu’nda, rövanş maçını ise 16 Mart Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynayacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nu lider bitirerek Son 16 Turu’na doğrudan katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir ise Belçika ekibi Gent ile eşleşti. Turuncu-lacivertliler bu turdaki ilk maçını 9 Mart Perşembe günü KAA Gent Stadyumu’nda, rövanş maçını ise 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin final maçı 7 Haziran 2023’te Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Eden Arena’da yapılacak.

Kura çekiminin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - West Ham United (İngiltere)

Fiorentina (İtalya) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)

Lazio (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Lech (Polonya) - Djurgården (İsveç)

Basel (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Sheriff (Moldova) - Nice (Fransa)

Anderlecht (Belçika) - Villarreal (İspanya)

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KAA Gent (Belçika) - Başakşehir (Türkiye)

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#Konferans Ligi#Başakşehir#Sivasspor

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