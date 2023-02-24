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Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan kura ve kadro yorumu! "Bir Başakşehir'e bakın, bir bize bakın..."

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#Sivasspor#Uefa Konferans Ligi#Rıza Çalımbay
Sivassporda Rıza Çalımbaydan kura ve kadro yorumu Bir Başakşehire bakın, bir bize bakın...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 15:49

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, Fiorentina ile eşleşti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, eşleşmeyi, "Bize kuradaki en güçlü takımlardan biri çıktı" ifadeleri ile yorumladı.

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Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fiorentina eşleşmesini yorumladı. Çalımbay, "Bize kuradaki en güçlü takımlardan biri çıktı. Ama ben takımıma güveniyorum. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Tek endişem lig maçlarından sonra sakatlık yaşamak. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Depremden sonra psikolojik olarak hepimiz çöktük. Ama ülkemle gurur duydum. Tüm dünyaya yardımlaşmamızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Sivasspor mütevazı bir takım, istediğimiz oyuncuyu alamayız. Bir Başakşehir'e bakın, bir bize bakın. Ama biz üst üste üç sene Avrupa'ya gidiyoruz. Bunun örneği yok. Büyük takımlar bile gidemiyor. Bizim yaptığımız mükemmel bir şey." dedi.

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#Sivasspor#Uefa Konferans Ligi#Rıza Çalımbay

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