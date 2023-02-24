Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Maç tarihleri...

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kuraya seribaşı olarak katıldı. Grup liderleri ayrıca rövanş maçlarını evinde oynayacak. Kurada Fenerbahçe grup aşamasını lider bitirdiği için seri başı olarak yer aldı. Sarı-lacivertliler bu turda İspanyol temsilcisi Sevilla eşleşti.



UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise Kadıköy'de oynayacak. Final ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunan Puskas Arena'da oynanacak.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Sevilla - Fenerbahçe

Juventus - Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

Sporting - Arsenal

Manchester United - Real Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord

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AVRUPA LİGİ'Nİ 6 KEZ KAZANDILAR! MARCAO SAKAT...

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, UEFA Avrupa Ligi (UEFa Kupası) tarihinin en başarılı takımı konumunda. İspanya temsilcisi, 2005/2006 sezonundan itibaren toplam 6 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.



Sevilla'nın kadrosunda Fenerbahçe'nin yakından tanıdığı, eski Galatasaraylı futbolcular Marcao, Fernando ve Alex Telles yer alıyor. Uzun süreli sakatlığı bulunan Marcao'nun Fenerbahçe eşleşmesinde sahada olma ihtimali çok düşük.

AKILLARA 2008'DEKİ EŞLEŞME GELDİ



Fenerbahçe, 2007/2008 Şampiyonlar Ligi sezonu 2. turunda Sevilla ile karşılaşmıştı. İlk maçı Fenerbahçe 3-2 kazanmış, rövanş maçında ise tarihi anlar yaşanmış ve temsilcimiz penaltılarla tur atlayarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini 5. dakikada Dani Alves, 9. dakikada Keita ve 41. dakikada Kanoute atmıştı. Fenerbahçe'nin gollerini 20 ve 79. dakikalarda Deivid atmıştı. Uzatmalarda gol sesi çıkmamış ve tur penaltılara gitmişti.

Fenerbahçe adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu penaltı atışını kaçırmıştı. Sevillya da ise Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan Demirel kurtarmıştı.

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JESUS, SEVILLA'YA FİNAL KAYBETMİŞTİ



Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 2013-14 sezonunda Benfica ile UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile rakip olmuştu. İtalya'da oynanan final müsabakasının normal süresi 0-0 sona ermiş ve penaltı atışları sonucunda Benfica'yı 4-2 mağlup eden Sevilla, kupayı tarihinde üçüncü defa müzesine götürmüştü.

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