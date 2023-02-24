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Sevilla'dan Fenerbahçe için ilk yorumlar! Monchi'den Altay Bayındır sözleri...

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#Sevilla#Fenerbahçe#Monchi
Sevilladan Fenerbahçe için ilk yorumlar Monchiden Altay Bayındır sözleri...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 16:14

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da sportif direktör Monchi kurayı değerlendirdi. Ünlü futbol adamı değerlendirmesinde Fenerbahçe'den üç ismin altını çizdi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'dan kura ile ilgili ilk yorumlar geldi. Sevilla Başkan Yardımcısı Jose María Carrasco ve sportif direktör Monchi Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu söyleyen başkan yardımcısı Carrasco; "Fenerbahçe, Avrupa geleneği olan ve stadyumunda tutkuyla desteklenen bir takım. Onları yenmek kolay değil. Çok tecrübeli bir teknik direktörleri, Valencia ve Batshuayi gibi çok iyi forvetleri var." dedi.

MONCHI ÜÇ İSME DİKKAT ÇEKTİ

Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi ise Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Yüksek seviyede oyunculara sahipler, dolu tribünler önünde ve yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyorlar. 2008'de İstanbul'dan 3-2'lik mağlubiyetle dönmüştük. Evimizde 3-2 kazandık ama penaltılarda kaybettik ve elendik. PSV eşleşmesine benzer bir eşleşme olacak.
Bu tür eşleşmelerde hep ikinci maçı evimizde oynamayı tercih ederim. Bu kez ilk maçı evimizde oynayacağız.

Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden.

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Sevilladan Fenerbahçe için ilk yorumlar Monchiden Altay Bayındır sözleri...

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#Sevilla#Fenerbahçe#Monchi

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