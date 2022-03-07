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Son Dakika: Talisca'nın menajerlik firmasından 'Fenerbahçe' hamlesi! Dikkat çeken o detay - Transfer Haberleri

#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Fenerbahçe Talisca
Son Dakika: Taliscanın menajerlik firmasından Fenerbahçe hamlesi Dikkat çeken o detay - Transfer Haberleri

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Arabistan'da takımıyla çıktığı son maçta taraftarla sorun yaşadı ve sahayı el kol hareketleriyle terk etti. Öte yandan Anderson Talisca'nın menajerinin Fenerbahçe'yi takibe alması dikkat çekti.

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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, formasını giydiği Al-Nassr'da taraftarlarla arasında gerginlik yaşandı. Al-Ittihad'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası taraftarın tepki gösterdiği Anderson Talisca, sinirli bir şekilde karşılık vererek sahayı terk etti.

ANDERSON TALISCA ÇILGINA DÖNDÜ

Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde evinde Al-Ittıhad'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından taraftarların tepki gösterdiği Anderson Talisca, bu tepkiye sinirlendi ve taraftara karşı tepki göstererek sahadan ayrıldı

Son Dakika: Taliscanın menajerlik firmasından Fenerbahçe hamlesi Dikkat çeken o detay - Transfer Haberleri

TALISCA'NIN ALL-NASSR KARNESİ

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca bu sezon 23 resmi maçta forma şansı bulurken 15 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu. 28 yaşındaki Talisca'nın Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yılının yazında bitecek.

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MENAJERLİK FİRMASI FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETTİ

Öte yandan Anderson Talisca'nın menajeri Fenerbahçe'yi takibe aldı. Instagram hesaplarında takip edilen son kişiler arasında Fenerbahçe resmi hesabının yer alması dikkat çekti.

Son Dakika: Taliscanın menajerlik firmasından Fenerbahçe hamlesi Dikkat çeken o detay - Transfer Haberleri

Arabistan'da mutlu olmayan Talisca'nın adı Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş ile de anılıyor.

28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kariyerinde Bahia, Beşiktaş, Benfica, GZ Evergrande ve Al-Nassr gibi takımlarda forma giydi. Talisca, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 55 maça çıktı. 27 kez gol sevinci yaşayan Talisca, 9 kez de asist yaptı. Talisca'nın Şampiyonlar Ligi'nde de 8 golü var.

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