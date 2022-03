Son Dakika: Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci ve kırmızı kart yorumu! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası...

Haberin Devamı

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.

Tümer Metin'in İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartına ilişkin sözleri şu şekilde:

"Bu maçta kırmızı kartı Zorbay hoca çıkarmadı. Maçın hakemi üzerinden Fenerbahçeliler tepki gösteriyor ama Zorbay hoca faul bile vermedi. Peki VAR çağırmasa şu anda başka bir şey konuşuyor olacaktık. Ne olursa olsun sonuç değişmez. İrfan Can bastı. Bana şunu söyleyebilirler 'bu basma pozisyon gereği bir basma, ikisi de topa müdahale ediyor İrfan ayağını çekemez' diye. İrfan Can topa dokunamadığı ve Siopis'in baldırına bastığı anda vücut kırılır. Ayak gitmeye devam etmez. Ama İrfan Can çok geç kaldırdı ayağını. İlk maçtaki Kim Min-Jae pozisyonuna faul bile çalmam, çok net. Bu akşam İrfan Can'ın basmasını atmadan geçseydi, 'atılması gerekirdi' derdim."