Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci ve kırmızı kart yorumu! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası...

#Fenerbahçe#Tümer Metin#Trabzonspor

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.

Tümer Metin'in İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartına ilişkin sözleri şu şekilde:

"Bu maçta kırmızı kartı Zorbay hoca çıkarmadı. Maçın hakemi üzerinden Fenerbahçeliler tepki gösteriyor ama Zorbay hoca faul bile vermedi. Peki VAR çağırmasa şu anda başka bir şey konuşuyor olacaktık. Ne olursa olsun sonuç değişmez. İrfan Can bastı. Bana şunu söyleyebilirler 'bu basma pozisyon gereği bir basma, ikisi de topa müdahale ediyor İrfan ayağını çekemez' diye. İrfan Can topa dokunamadığı ve Siopis'in baldırına bastığı anda vücut kırılır. Ayak gitmeye devam etmez. Ama İrfan Can çok geç kaldırdı ayağını. İlk maçtaki Kim Min-Jae pozisyonuna faul bile çalmam, çok net. Bu akşam İrfan Can'ın basmasını atmadan geçseydi, 'atılması gerekirdi' derdim."

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçükün İrfan Can Kahveciye gösterdiği kırmızı kart için çarpıcı yorum UEFAnın tavsiyesi ve VAR müdahalesi...Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük'ün İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kart için çarpıcı yorum! UEFA'nın tavsiyesi ve VAR müdahalesi...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tümer Metin#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı