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Son dakika: Süper Lig'in yeni yayın dönemi nasıl olacak? 3.75 milyar TL hedefli ihalenin tüm detayları...

#Süper Lig#Süper Lig Yayın İhalesi#TFF
Son dakika: Süper Ligin yeni yayın dönemi nasıl olacak 3.75 milyar TL hedefli ihalenin tüm detayları...
Tahir KUM

Türk futbolu için devrim niteliği taşıyan ve çokça merak edilen Süper Lig'de yeni yayın döneminin nasıl olacağını Tahir Kum tüm detaylarıyla anlattı.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, bugünkü yazısında Süper Lig maçlarının yeni yayın döneminin merak edilen detaylarını anlattı.

İŞTE TAHİR KUM'UN YAZISI

Gelecek sezondan itibaren Süper Lig’i nasıl ve ne şartlarda izleyeceğiz?

TFF ve Kulüpler Birliği’nin hedefi; halen 2 milyar 650 milyon TL olan yıllık yayın bedelini 3 milyar 750 milyon TL civarına çıkarmak. TFF çok sayıda yayıncıyla anlaşıp kaliteyi de yükseltmek istiyor.

Hürriyet’te dün “Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem!” başlığıyla yer alan manşetimizin yayımlanmasının ardından futbolseverlerden çok sayıda soru aldık. En çok merak edilen konu şu idi:

AYRI ABONELiK Mi?

“Maç yayınlarını 3 farklı firma alırsa futbolseverler ne yapacak? Her birine ayrı ayrı mı abone olmak zorunda kalınacak?” Bu ve bunun gibi 15 önemli soruyu TFF ve Kulüpler Birliği yetkililerine sorduk. İşte o sorular ve cevapları:

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KULÜPLER BU SEZON 2.65 MiLYAR TL ALACAK

1- Kulüpler bu sezon yayın ücreti olarak ne kadar para alacak?

Mevcut ihaleye göre bu sezon kulüpler toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak. Bu rakamın 2 milyar 350 milyon TL’sini yayıncı kuruluş beIN Sports, geri kalan 300 milyon TL’sini Spor Toto ödeyecek.

2- Yeni yayın ihalesinde hedeflenen yıllık rakam ne?

Yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL gelir bekleniyor.

3- Mevcut yayın ihalesi ilk yapıldığında yıllık rakam ne kadardı?

500 milyon dolar. Şu anki kurla 7.5 milyar TL

4- İhaleyi kazanan şirket ya da şirketlerin teminat mektubu vermesi zorunlu mu?

Kesinlikle... Banka teminatının alınması şart.

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3 KANAL ORTAK DECODER ÇIKARABiLECEK

5- Yayınların birden fazla pakete bölünmesinin sebebi ne?

Türk futbolunu tek bir yayıncıya mahkûm etmemek ve gelişen teknolojiye paralel olarak yeni ürünler çıkarmak. Şu anki yayıncı beIN Sports ile yaşanan sorunlar malum. Defalarca kriz yaşandı ama ‘tek yayıncı’ olduğu için kulüpler maddi açıdan çok büyük tavizler vermek zorunda kaldı. Ayrıca şuna da dikkat çekmek istiyorum; maçlar birbirlerine rakip kanallardan yayınlanırsa, kalite artar.

6- Yeni model uygulanırken hangi ülkeler örnek alındı?

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Çok paketli sistem dünyada birçok ülkede uygulanıyor. TFF ve Kulüpler Birliği bunların hemen hepsini inceledi ve sonuçta İngiltere Premier Lig’de uygulanan modelin bizim için en iyisi olduğuna karar verildi.

7- Yayınları 3 farklı kanal alırsa sporseverler 3’üne ayrı ayrı abone olmak ve decoder almak zorunda kalmayacak mı?

Böyle bir ihtimal tabii ki var, bu durumda şöyle bir çözüm yoluna gidilebilir. Yayın ihalesini kazanan 3 kanal birleşip, tek bir decoder üzerinden maç yayınlayabilir. Ama bütün ihaleyi tek başına bir şirket de kazanabilir.

MAÇLAR AÇIK KANALDAN DA YAYINLANABiLECEK

8- Maçlar açık kanaldan yayınlanabilecek mi?

Tabii ki... Her hafta birden fazla maçın açık kanaldan yayınlanması mümkün.

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9- Paketlerin hangisinden ne kadar gelir bekleniyor?

O rakamlar ihalede netleşecek. Her biri için ayrı ayrı teklif verilecek. Tek başına bir şirket 3 milyar 750 milyon lirayı ödemeyi kabul etti diyelim. O şirket ihaleyi alabilir ama Süper Lig için hangi pakete ne kadar verdiğini açıklayacak. Mesela bu firma, hafta içi karşılaşmalarının yayın hakkı için 400 milyon lira teklif etmiş olsun. Başka bir firma aynı pakete 500 milyon lira önerdiyse, aradaki 100 milyon liralık fark bütün ihayeli kazanmış olan tek bir şirketten istenecek.

İHALEYİ KAZANAN ŞİRKET HAKKINI DEVREDEMEYECEK

10- İhaleyi kazanan şirket, hakkını başkalarına devredebilecek mi?

Hayır. Kesinlikle devredemeyecek. Hedef; mümkün olduğu kadar çok fazla yayıncı ile anlaşmak.

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11- Bahis firmaları maçları yayınlayabilecek mi?

Yurt dışı kaynaklı bahis firmalarına yayın hakkı verilecek. Ancak bu firmalar Türkiye’den bahis kuruluşlarıyla anlaşıp maçları oralardan da yayınlayabilecek.

12- Maçların istatistiki verileri için de aynı durum geçerli mi?

Evet. Karşılaşma esnasındaki bu veriler bahis firmalarına satılacak.

KORSAN YAYINLA MÜCADELEDE TARiHi BiR HAMLE YAPILDI

13- TFF ve kulüplerin ihaledeki en önemli kozu ne?

Korsan yayınla mücadele konusunda çok önemli adımlar atıldı. Artık TFF, maçları korsan yayınlayan internet sitelerini, mahkeme kararına gerek olmadan engelleyebilecek. Bu konudaki yetki TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan’a verildi.

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14- İhaleyi kazanan firma ya da firmalar, yayınlayacakları maçların mobil yayın hakkını da almış olacak mı?

Evet. Hem normal TV’den hem de mobilden yayınlayabilecekler.

15- Gelecek sezon kaç haftanın maçları hafta içi oynanacak?

TFF bu sayıyı 3 olarak ön görüyor. En az 3 hafta karşılaşmalar hafta içi oynanacak.

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#Süper Lig#Süper Lig Yayın İhalesi#TFF

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