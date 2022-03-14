Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Süper Lig'in yeni sezon yayıncısı kim olacak? İhalede son durum...

#Süper Lig#Yayıncı#Digiturk
Son Dakika: Süper Ligin yeni sezon yayıncısı kim olacak İhalede son durum...

Digitürk’ün geri adım atmasının ardından gözler en yüksek teklifleri veren Saran Group ve TRT’ye çevrilmişti. Bugün iki şirketin süresi doluyor. İbrenin yeniden mevcut yayıncı kuruluşa dönme ihtimali yüksek. Çünkü Saran da imzaya yanaşmıyor.

Haberin Devamı

Kördüğüme dönen yayın ihalesi sürecinde TFF’nin işi iyice zorlaşıyor...

Fanatik'in haberine göre; Digitürk’ün 2 milyar 105 milyon TL’lik teklifini beğenmeyip geri çeviren, diğer 7 paketi satışa sunan Federasyon, yayıncı kuruluş imza atmayınca diğer yüksek teklif veren Saran Group ve TRT’ye hak doğduğunu açıklamıştı.

Bu iki firmanın imza süresi bugün doluyor. İki kurumdan da geçen hafta boyunca herhangi bir adım atılmaması ihale sürecinin iyice kördüğüme dönmesine neden olmuştu. Saran Group’un bugün de imza atmayacağı ifade ediliyor. Bu durumda TFF ya Digitürk’le anlaşmak adına yeniden masaya oturacak ya da ihale süreci başa saracak, yani bir kez daha organize edilecek.

Daha düşük teklifle

Edinilen bilgiye göre; TFF’nin restini görmeyen yayıncı kuruluş ilk teklifini de düşürme kararı aldı. Daha düşük bir rakamla ikinci görüşmelere başlamayı planlayan yayıncı kuruluşun mevcut durumda istediği şartlarda TFF ile anlaşmasına yüksek ihtimal olarak bakılıyor. Çünkü TFF ve Kulüpler Birliği’nin elinde daha iyi bir seçenek kalmadı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Yayıncı#Digiturk

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen