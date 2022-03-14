Son Dakika: Saran Media Group'tan yayın ihalesi açıklaması! "TFF'ye teslim edildi"

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Süper Lig ve TFF 1. Lig’in üç sezonu kapsayan yeni yayın ihalesinde Saran Group, 5 paket için teminat mektuplarını vererek imzayı attı.

Saran Group'tan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri’nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00’ye kadar süre tanınmıştır" denildi.

Sürenin dolmasını beklemeden imzanın akıldığı belirtilen açıklamada "Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF’ye teslim etmiş bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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