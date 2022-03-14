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Son Dakika: Saran Media Group'tan yayın ihalesi açıklaması! "TFF'ye teslim edildi"

#Süper Lig#Yayın#Saran
Son Dakika: Saran Media Grouptan yayın ihalesi açıklaması TFFye teslim edildi

Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile beraber yayın ihalesine giren Saran Media Group, 11 Mart Cuma günü teminat mektubunu Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim ettiğini açıkladı.

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Süper Lig ve TFF 1. Lig’in üç sezonu kapsayan yeni yayın ihalesinde Saran Group, 5 paket için teminat mektuplarını vererek imzayı attı.

Saran Group'tan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri’nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00’ye kadar süre tanınmıştır" denildi.

Sürenin dolmasını beklemeden imzanın akıldığı belirtilen açıklamada "Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF’ye teslim etmiş bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Son olarak ise "İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız. Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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#Süper Lig#Yayın#Saran

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