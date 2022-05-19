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Son dakika: Süper Lig'e yükselen Ankaragücü için Idrissa Gueye iddiası! Maça çıkmadı, Fransa'yı karıştırdı

#Transfer#Ankaragücü#Idrissa Gueye
Son dakika: Süper Lige yükselen Ankaragücü için Idrissa Gueye iddiası Maça çıkmadı, Fransayı karıştırdı

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı haftalar önce garantileyen Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Ankara ekibinin Paris Saint-Germain'den transfer yapacağı iddia edildi. Öte yandan Senegalli yıldız, geçtiğimiz günlerde LGBT'ye destek olmak için maç öncesinde gökkuşağı renklerindeki formayı giymeyi reddedip maça çıkmadığı için Fransa'nın gündemine oturdu.

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Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırayı alarak bir sezon aradan sonra Süper Lig'e geri dönmeyi garantileyen Ankaragücü'de transfer hareketliliği başladı.

Şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig’de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca’nın ses getirecek hamlelerin hazırlığında olduğu belirtildi.

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Fanatik'in haberine göre Başkent ekibi, PSG’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız İdrissa Gueye için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler’in Fransız deviyle sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak adına menajerler aracılığıyla görüşmelere başladığı bildirildi.

Transferle ilgili maliyetin netleşmesinin ardından karar verileceği ifade edildi.

FRANSA'DA KRİZE SEBEP OLDU

Senegalli futbolcu Gueye, PSG'nin Montpellier maçında LGBT'ye destek için tasarlanan gökkuşağı renkleri detaylı forma giymeyi reddetmesi hem Fransa'da hem de ülkesi Senegal'de gündem oldu.

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Gueye, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Montpellier - PSG maçında 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi ve İnterfobi Karşıtlığı Gününe dikkat çekmek için giyilen gökkuşağı renkleri detaylı formayı giymeyi reddedip maça çıkmamıştı.

PSG'den yapılan açıklamada Gueye'nin takımla birlikte Montpellier'ye seyahat ettiği ve sakatlığının bulunmadığını ancak kişisel sebeplerden ötürü mücadelede forma giymediği ifade edildi.

Son dakika: Süper Lige yükselen Ankaragücü için Idrissa Gueye iddiası Maça çıkmadı, Fransayı karıştırdı

FRANSA FUTBOL FEDERASYONU: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ, FORMALI MESAJ YAYINLA

Gueye'nin sakatlığı olmamasına rağmen maça çıkmak istememesinin maç öncesi giyilen gökkuşağı renkli formayı giymeyi reddetmek olduğunun iddia edilmesinin ardından Fransa Futbol Federasyonu'ndan tepki geldi.

Federasyonun Senegalli futbolcudan bir açıklama beklediği belirtildi.

L'Equipe'in haberine göre Fransa Futbol Federasyonu Ulusal Etik Konseyi'nin Gueye'ye bir mektup yazarak olaya açıklık getirmesini istedi. Mektupta maçta forma giymemesiyle ilgili durumun 'asılsız iddialara' dayandırılması halinde oyuncudan bir açıklama beklendiği ve bu açıklamayı söz konusu formayı giyerek yapmaya davet edildiği yazıldı.

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SENEGAL'DEN GUEYE'YE DESTEK

Fransa'da homofobi ile suçlanan Gueye'ye ülkesi Senegal'den üst düzey destek geldi. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından; "Idrissa Gana Gueye'i destekliyorum. Onun dini inançlarına saygı duyulmalı." paylaşımında bulundu.

Senegal Spor Bakanı Matar Ba ise; "Bir takımla futbol oynamak için anlaşma imzalıyorsunuz, dini değerleri bir kenara bırakmak için değil." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Süper Lige yükselen Ankaragücü için Idrissa Gueye iddiası Maça çıkmadı, Fransayı karıştırdı

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#Transfer#Ankaragücü#Idrissa Gueye

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