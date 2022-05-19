Son dakika: Fenerbahçe Miguel Crespo'nun takım arkadaşı Andre Franco için harekete geçti! Transfer haberleri...

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Fenerbahçe’nin önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaşa Rusya ekibi CSKA Moskova talip oldu. Özellikle son haftalardaki performansı ile beğenileri toplayan Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethetti. Sarı-lacivertli ekiple 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova Kulübü yetkilileri, Fenerbahçe Kulübünden şartları sordu.

Öte yandan CSKA Moskova Başkan Evgeny Ginerin, takımda bir Türk oyuncu daha görmek istediği öğrenildi. CSKA Başkanının yoğun isteği üzerine öncelikle sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklifi götüren Rusya ekibi, bu sefer Fenerbahçe Kulübüne teklif sundu.

Mert Hakan’ın bonservis bedelini soran Rus yetkililer gelecek cevaba göre harekete geçecek. 5 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilen CSKA, Fenerbahçe’den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edecek.

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MIGUEL CRESPO'NUN TAKIM ARKADAŞININ PEŞİNDE

Portekiz basını, bu sezon Estoril formasıyla fırtına gibi esen ve önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Franco için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı. Franco, ligde 32 maçta 10 gol atıp, 4 asist yaparak Record’un yılın 11’i takımında yer aldı.

24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon Euro. Ancak Franco’nun Estoril ile olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek. Portekiz ekibi, kontrat uzatma teklifi yapsa da henüz taraflar anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe, elini çabuk tutarak yıldız oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Estoril’den 1.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Crespo’yu, eski takım arkadaşını ikna etmesi için devreye soktu. Sporting altyapısından yetişen başarılı oyuncu, kariyerindeki en büyük patlamayı bu sezon yaptı. Sol ayaklı olan Franco, 37 resmi maçın 30’unda forvet arkasında, 3’ünde orta sahanın merkezinde, 3’ünde sağ kanatta, 1 maçta ise sol kanatta görev yaptı.

WILLIOT SWEDBERG İÇİN DEVLERLE YARIŞIYOR

15 yaşındaki İsak Vural’ı ve 18 yaşındaki Jin-ho Jo’yu kadrosuna katarak genç oyuncu atılımına başlayan Fenerbahçe , gözünü bu kez İsveç’e çevirdi. Ülke basınında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu Williot Swedberg’i yakından takip ediyor. Manchester United, Barcelona, PSV, Alkmaar ve Osasuna’nın gözlemci gönderdiği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Hammarby formasıyla 8 lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Sarı-Lacivertliler’in de bir süredir izlediği Swedberg için İsveç ekibinin 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. Genç yıldızın yakın zamanda İsveç Milli Takımı’ndan da davet alması bekleniyor.

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EREN ELMALI'NIN MENAJERİNDEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Kasımpaşalı Eren Elmalı'nın menajeri Erkut Söğüt, konuyla ilgili Radyospor'a konuştu.

Kulüpler arasındaki görüşmeden haberim yok. Bizim herhangi bir görüşmemiz olmadı. Eren hala Kasımpaşa'nın futbolcusu. Hala gelişen bir futbolcu. İnşallah yakında Milli takımda oynayacak. Transfer, hedefimiz değil. Şu anki hedefimiz, gelişmek, Milli takımda kalıcı olmak. Böyle futbolcular zaten zamanla doğru yerlere geliyor. Her tür futbolcunun hayali Milli takım forması giymektir. Çok özel bir şeydir. Daha zor olan hedefe ulaştıktan sonra orada kalıcı olabilmek. O zaman futbolcu gelişmeye başlıyor. eklif başka, görüşme başka. Bir yere gittiğimde tüm kulüpler için konuşma oluyor. Ama ciddi herhangi bir şey varsa buradaki yetkili merci Kasımpaşa. Onlara sormak lazım.

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ALTAY SÖZLEŞME UZATIYOR

Serdar Aziz ile sözleşme uzatan Fenerbahçe’de yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanan bir diğer isim de Altay Bayındır. 24 yaşındaki file bekçisinin kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Ancak yönetim, bir an önce Altay’ın kontratını uzatmayı planlıyor. Kaptanlığa kadar yükselen ve Sarı-Lacivertli forma altında şampiyonluk yaşamayı çok isteyen Milli kaleci, Ajax’ın ilgisine rağmen en az 1 sezon daha kalmayı planlıyor. Altay Bayındır, kulübe olan bağlılığını göstermek için sözleşme uzatmaya hazır.