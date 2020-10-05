Son Dakika | Süper Lig'de program açıklandı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi...
TFF, Süper Lig'de 5-6-7-8. hafta maç programını açıkladı. 6. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması, 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5, 6, 7 ve 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
- 5. Hafta
17 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
18 Ekim Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
19.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
- 6. Hafta
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
24 Ekim Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
- 7. Hafta
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
- 8. Hafta
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
8 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
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