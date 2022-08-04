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Son dakika: Süper Lig'de ilk hafta hakemleri belli oldu

Güncelleme: 30 dk önce

#Süper Lig#Hakemler#Süper Lig Fikstür
Son dakika: Süper Ligde ilk hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2022/23 sezonu ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasındaki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre yarın oynanacak sezonun ilk maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.

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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri şöyle:

5 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

6 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Gaziantep FK: Ali Şansalan
21.45 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk

7 Ağustos Pazar
19.15 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
21.45 Antalyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

8 Ağustos Pazartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Bahattin Şimşek

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#Süper Lig#Hakemler#Süper Lig Fikstür

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