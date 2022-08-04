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Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik! İrfan Can Eğribayat...

#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat#Fenerbahçe - Slovacko
Son dakika: Fenerbahçenin UEFA listesinde değişiklik İrfan Can Eğribayat...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe, UEFA listesine yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ı dahil etti.

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA listesine yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ı dahil etti. İlk açıklanan kadroda bulunan ancak hafif sakatlığı olan ve takımdan ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can UEFA listesine dahil edilse de bu akşamki Slovacko maçında Ertuğrul Çetin'in ilk 11'de olacak. Takımla çalışmayan İrfan Can Eğribayat bugünkü maçın kadrosunda olmayacak, gelecek haftaki rövanş maçında kadroya alınabilmesi için listeye dahil edildi.

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Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz*, Demir Sarıcalı*

Savunma: Filip Novak, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir*

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Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Diago Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek(ilk maç cezalı), Emre Mor, Yusuf Kocatürk*, Bora Aydınlık*, Muhammed İmre*, Arda Çağdaş*

Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

Not: Mevkiler UEFA'daki listeye göre yazılmıştır. İsminde yıldız olanlar B listesinden eklenenler.

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SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Fenerbahçe, Göztepe'den 1 yıllığına kiralanan İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Genç kaleci ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLU VE GURURLUYUM"

Yeni Transfer İrfan Can Eğribayat, imza sonrası "Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe çok ayrı bir camia. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Son dakika: Fenerbahçenin UEFA listesinde değişiklik İrfan Can Eğribayat...

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#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat#Fenerbahçe - Slovacko

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