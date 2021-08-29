Son Dakika: Süper Lig'de iki namağlup takım karşılaşıyor! Fenerbahçe'nin Altay planı...
Eksik kadrosuna rağmen Süper Lig’de ve Avrupa’da oynadığı her maçı kazanarak 4’te 4 yapan Fenerbahçe, bugün Altay’ın karşısına galibiyet serisini devam ettirmek için çıkıyor.
Vitor Pereira ve Mustafa Denizli’nin taktik savaşının sahaya yansımasının beklendiği maçta Pereira’nın HJK maçının yıldızı Nazım Sangare’yi sahaya sürmesi, Osayi’yi ikinci yarı oyuna alması beklenirken, sakatlıktan dönen Mert Hakan ile formda gençler Muhammed, Arda, Fatih ve santrafor Samatta’yı da oyunun seyrine göre kadroya dahil etmesi bekleniyor. Altay’da ise eksik bulunmuyor.
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