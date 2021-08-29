Son Dakika: Süper Lig'de iki namağlup takım karşılaşıyor! Fenerbahçe'nin Altay planı...

Vitor Pereira ve Mustafa Denizli’nin taktik savaşının sahaya yansımasının beklendiği maçta Pereira’nın HJK maçının yıldızı Nazım Sangare’yi sahaya sürmesi, Osayi’yi ikinci yarı oyuna alması beklenirken, sakatlıktan dönen Mert Hakan ile formda gençler Muhammed, Arda, Fatih ve santrafor Samatta’yı da oyunun seyrine göre kadroya dahil etmesi bekleniyor. Altay’da ise eksik bulunmuyor.

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