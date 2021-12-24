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Son dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Zorbay Küçük, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek...

#Süper Lig#Hakamler#Ali Palabıyık
Son dakika: Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Zorbay Küçük, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın kritik maçı olan Trabzonspor - Başakşehir mücadelesini Halil Umut Meleryönetecek.

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Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek. 

17. haftada Galatasaray - Başkaşehir maçını yöneten Zorbay Küçük, aynı hafta Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yöneten Fırat Aydınus, 3 Ekim'deki Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık ve dünkü Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçını yöneten Hüseyin Göçek'e maç verilmedi.

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İşte haftanın hakemleri:

25 ARALIK CUMARTESİ

13:30 Kasımpaşa  - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Galatasaray  - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)

19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir  (Halil Umut Meler)

26 ARALIK PAZAR 

13:30 Çaykur Rizespor  - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)

16:00 Göztepe - Adana Demirspor  (Atilla Karaoğlan)

19:00 Fenerbahçe  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

27 ARALIK PAZARTESİ 

20:00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

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