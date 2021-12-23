Son Dakika: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçı sonrası ortalık karıştı! Başkan sahaya girdi, hakemin üzerine yürüdü...

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Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 90+1'de yediği golle Yukatel Kayserispor ile sahasında 2-2 berabere kalırken, maçın ardından saha içi karıştı.

Mücadelenin 80. dakikasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Mounir Chouiar, Yukatel Kayserispor ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, uzun süre VAR'ın pozisyonu incelemesini bekledi. Yapılan incelemenin ardından oyuna devam edildi.

İTİRAZLAR SONUÇSUZ KALDI

Karar sonrası Yeni Malatyasporlu futbolcular uzun süre itirazlarda bulundular ancak sonuç değişmedi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte de gerginliğin boyutu büyüdü.

MAÇ SONU TEPKİLER SÜRDÜ

Yeni Malatyasporlu futbolcular hakem Hüseyin Göçek'e tepkilerini dile getirirken, ev sahibi ekipten Sadık Çiftpınar itirazları sonrası sarı kart gördü. Yeni Malatyaspor'dan Semih Kaya da şiddetli bir şekilde itirazları devam ettirdi.

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BAŞKAN SAHAYA GİRDİ, HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Hakem yapılan itirazların öncesi ve sonrasında iki takım oyuncuları arasında da gerginlik yaşanırken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek sahaya girdi. Hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürüyen Gevrek'i futbolcular ve saha görevlileri engel olmaya çalıştı.

ÇEVİK KUVVET İLE BEKLEDİ

Hakemler, sahada çevik kuvvet koridorunda bekleyişlerini sürdürdü.

'KARA LEKE' PAYLAŞIMI

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından son düdükle birlikte 'Kara leke' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

SADIK ÇİFTPINAR: HARAM ZIKKIM OLSUN

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, hakemlere çok sert ifadeler kullandı.

Hakemlere hakkını helal etmediğini belirten Sadık, "Soru soracak bir şey yok. Canlı yayında herkes gördü her şeyi. Yazıklar olsundan başka hiçbir şey demiyorum! Bunlar buralara gelip, üst düzey hakemlik yapıyorlar. Ben hakkımı helal etmiyorum. Takım arkadaşlarımın ter damlaları hepsine haram zıkkım olsun!" dedi.

Emeklerinin çalındığını söyleyen başarılı stoper, "Ben 70 metreden takılan çelmeyi görüyorum. Kulübeden Gökhan Sazdağı kardeşim geliyor maçtan sonra "Haklısın, penaltı diyor." Ancak bunlar, içeride 3 tane, burada 4 tane hakemler, görmüyorlar. Bir emek bu kadar kolay çalınmaz. Bakın başkanımız sahada ne halde! Allah kimsenin yanına bırakmaz. Kim hakkımızı yiyorsa Allah onu bildiği gibi yapsın, haram zıkkım olsun!" ifadelerini kullandı.

ADEM BÜYÜK: DÜZELECEĞİNE ZERRE İNANMIYORUM

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Takım kaptanı Adem Büyük de hakemlere tepki göstererek, "Keşke hakemlerin içeriye nasıl girdiklerini gösterseydiniz. Haklısınız diyip, işin içinden çıkıyorlar. Belki bize kapatma cezası gelebilir. Ayıp ya! Ne diyeyim ki? Maç bitti, "Haklısınız" diyip çıkıyorlar işin içinden. Neye haklıyız, maç bitti!" dedi.

Hakemin kendilerini tehdit ettiğini öne süren Adem, "Bir tanesi geliyor burada, "Siz alttan almazsanız ben alttan almam" diyor. Ya siz kimsiniz abi! Biz 2 kelime edince 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Ne yapalım biz şimdi. Bu skorun bahanesi değil. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar! Güler misin, ağlar mısın? Bu kadarı da ayıptır! Yazık günah değil mi bize? Zorbay Küçük, beni "Sen alttan almazsan, ben hiç alttan almam" diye tehdit etti geçen hafta. Bu hafta da bu şeyler oldu." ifadelerini kullandı.

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Her maçtan sonra hakem konuşulduğuna vurgu yapan tecrübeli futbolcu, "Bilmiyorum biz takım olarak ne yapacağız. Biri bana desin ki git şurada ara hakkını. Çok enteresan şeyler oluyor. Bundan sonra düzeleceğine de zerre inanmıyorum. Düzelmez! Her maçtan sonra neden hakem konuşuluyor?" diye konuştu.

SUMUDICA: OYUNCULAR SİNİRLENME HAKLI

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise "9 maçtır buradayım. Benim olduğum maçlarda hakemlerin VAR'a gittiğini görmedim. Pozisyonu 10 kez izledim, penaltı. VAR'a dahi gidilmedi! Takdir haklarını karşı tarafa kullandı. Evimizde oynuyoruz, ne olduğunu herkes görüyor. Doğru kararlar verildiğini düşünmüyorum. Oyuncular sinirlenmekte haklı. Hepsinin aileleri var. Biz -5 derecede maç oynuyoruz burada. Her şey iyi giderken bir penaltı, penaltıyı verse belki maç kopacak. Vermediler ve kötü bir karar yüzünden 3 puan kaybettik" şeklinde konuştu.

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