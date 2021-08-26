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GeriFutbol Son Dakika: Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu!

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Son Dakika: Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 3. hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

İşte Süper Lig'de 3. hafta hakemleri

Antalyaspor - Rizespor: Özgür Yankaya

Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

Hatayspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus

Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker

Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

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