Son Dakika: Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 3. hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
İşte Süper Lig'de 3. hafta hakemleri
Antalyaspor - Rizespor: Özgür Yankaya
Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
Hatayspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus
Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker
Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan