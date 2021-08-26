TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: Ömer Faruk Turtay
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Bursaspor-Eyüpspor: Emre Kargın
21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
29 Ağustos Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın
19.15 Gençlerbirliği-Manisa: Oğuzhan Çakır
21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 İstanbulspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu