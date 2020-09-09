Son Dakika | Süper Lig'de 1. hafta hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı...
2020-2021 Sezonu Süper Lig 1. hafta müsabakaları ile TFF 1. Lig 11 Eylül Cuma günü karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı
2020-2021 Sezonu Süper Lig 1. hafta müsabakaları ile TFF 1. Lig 11 Eylül Cuma günü karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de ilk hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Açılış mücadelesi olan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını ise Arda Kardeşler yönetecek.
Galatasaray-Gaziantep FK maçında Bahattin Şimşek, Hatayspor-Başakşehir mücadelesinde ise Mete Kalkavan görev yapacak.
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