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Haber Giriş: 09.09.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 1. hafta hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı...

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Son Dakika | Süper Lig'de 1. hafta hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı...
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2020-2021 Sezonu Süper Lig 1. hafta müsabakaları ile TFF 1. Lig 11 Eylül Cuma günü karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı

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  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
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2020-2021 Sezonu Süper Lig 1. hafta müsabakaları ile TFF 1. Lig 11 Eylül Cuma günü karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de ilk hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Açılış mücadelesi olan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını ise Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray-Gaziantep FK maçında Bahattin Şimşek, Hatayspor-Başakşehir mücadelesinde ise Mete Kalkavan görev yapacak.

Son Dakika | Süper Ligde 1. hafta hakemleri açıklandı Trabzonspor - Beşiktaş maçı...

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