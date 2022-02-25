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Son Dakika: Slavia Prag'dan Ukraynalı Taras Kacharaba'ya büyük jest! Fenerbahçe maçında bir ilki yaşadı...

#Taras Kacharaba#Fenerbahçe#Slavia Prag
Son Dakika: Slavia Pragdan Ukraynalı Taras Kacharabaya büyük jest Fenerbahçe maçında bir ilki yaşadı...

Slavia Prag, Ukraynalı savunma oyuncusu Taras Kacharaba'yı Fenerbahçe maçında kaptan olarak sahaya sürdü. 27 yaşındaki futbolcu galibiyet sonrası Ukrayna bayrağıyla taraftarı selamladı.

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UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Çek ekibi Slavia Prag, Ukraynalı futbolcusu Taras Kacharaba’ya büyük bir jest yaptı.

Ukrayna'nın Rus işgali altında olması sebebiyle oyuncusuna destek vermek isteyen Slavia Prag, 27 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe maçında kaptan olarak sahaya sürdü. Taras Kacharaba böylece takımında ilk kez kaptanlık görevi üstlenmiş oldu.

Taras Kacharaba daha sonra galibiyetin ardından Ukrayna bayrağıyla taraftarı selamladı.

Slavia Prag formasını giyen bir diğer Ukraynalı Maksym Taloverov ise yedek kulübesinde oturdu.

Slavia Prag kulübü ayrıca Fenerbahçe ile oynadıkları maçta sahaya "Ukrayna’nın yanındayız" yazan formayla çıktı.

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#Taras Kacharaba#Fenerbahçe#Slavia Prag

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