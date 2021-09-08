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GeriFutbol Son Dakika: Sergen Yalçın'dan flaş evlilik sözleri! "Düşünüyorum ama..."
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2021 - 22:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Sergen Yalçın'dan flaş evlilik sözleri! "Düşünüyorum ama..."

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Son Dakika: Sergen Yalçın'dan flaş evlilik sözleri! "Düşünüyorum ama..."

Son dakika haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan canlı yayında çarpıcı evlilik itirafı geldi. Evlenmek istediğini söyleyen başarılı teknik adam, buna karşın istediği kişiyi bulamadığını ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan dikkat çeken evlilik açıklaması geldi.

Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yalçın, evlenmek istediğini ancak evlenecek kimseyi bulamadığını ifade etti.

Son Dakika: Sergen Yalçından çarpıcı açıklamalar Canlı aktarıyoruz...
Son Dakika: Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar! Canlı aktarıyoruz...

Yalçın açıklamasında, "Evlenmek istiyorum. Bir türlü o yola giremedim. Evlenmeyi düşünmek ile evlenmek arasında çok fark var. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Belki evlenmek isteyen milyonlarca insan vardır. Çocuğum olsun istiyorum ama bana benzemesin futbol hayatı falan" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sergen Yalçından flaş evlilik sözleri Düşünüyorum ama...

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