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GeriFutbol Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!
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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!

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Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu bugün saat 11:00'da canlı yayında açıklayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak Milli Takım'ın geniş kamp kadrosunu bugün saat 11:00'da 'online' olarak açıklayacak.

Toplantı, TFF'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Spor Arena olarak bu yayını canlı takip edeceğiz.

Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takımın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor

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