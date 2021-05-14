Son dakika: Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak Milli Takım'ın geniş kamp kadrosunu bugün saat 11:00'da 'online' olarak açıklayacak.



Toplantı, TFF'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Spor Arena olarak bu yayını canlı takip edeceğiz.

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