Son Dakika: EURO 2020 kadrosu sonrası Berat Özdemir'den tepki, Yeni Malatya'dan gönderme! Adem Büyük...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya maçı kadrosunu açıklarken oyuncu cephesinden ilk tepki Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir'den geldi.

Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Bordo-Mavili formayı giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterdi. Milli Takım'ın açıklandığı sıralarda Berat Özdemir instagram hesabından story atarak "Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ MALATYA'DAN 'BÜYÜK' GÖNDERME

Öte yandan Yeni Malatyaspor da kadroya alınmayan Adem Büyük için bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Adem Büyük için 'Süper Lig'de en çok gol atan Türk oyuncu' ifadesi yer aldı.

Adem Büyük bu sezon ligde çıktığı 36 maçta 16 gol atıp 3 asist yaptı.