Son Dakika: Caner Erkin neden A Milli Takım EURO 2020 kadrosuna alınmadı? Şenol Güneş açıkladı...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 kadrosunu açıklarken Caner Erkin, Nazım, Emre Kılınç, Adem Büyük ve Salih Uçan gibi isimler kadroda yer almadı.

Katkılarından ötürü daha önce forma giymiş oyunculara teşekkür eden Güneş, Caner Erkin konusuna basın toplantısında açıklık getirdi.

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Güneş konuyla ilgili, "Nazım Sangare, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Deniz Türüç gibi oyuncularımız dışarıda kaldı ama bu seçimi yapmak zorundaydık. Caner de bizim için değerli bir oyuncu özellikle hücum açısından. İstek ve karakter açısından önemliydi ama performans olarak defansif açıdan düşük kaldığını gördük ve Rıdvan Yılmaz'ı aldık. Oraya daha farklı oyuncular da olabilirdi ama Rıdvan'ı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

"SALİH UÇAN'IN SAKATLIĞI VAR"

Salih Uçan'la ilgili soruya cevap veren Güneş, "Salih Uçan'ın sakatlığı var. Bizim her oyuncuya kapımız açık. Aldıklarımızı alırız, almadıklarımız bize kızıp küsebilir. Bizim doğrularımız bunlar. Trabzonspor'dan Berat da var. Gençlerbirliği'nden Berat ve Mert'i ben aldım takıma. Alpaslan'ı geçen sefer çağırdık ama şimdi çağırmadık. Genç oyunculara daha tolerans vermeyi tercih ettik. Enes var, Burak var... Yine sakatlık problemimiz olursa Muhammet ve Adem var. Onlar oynamaya devam etsinler. Ben Bursaspor'da gol kralı olan Okan Yılmaz'ı 2 sene kadroya almadık. Konfederasyon Kupası'nda çok iyi oynadı ama sonradan kayboldu. Kim bu kararlarımızı eleştiriyorsa saygı duyuyoruz." şeklinde konuştu.