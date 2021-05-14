Son dakika: A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklandı! Caner Erkin açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu canlı yayında açıkladı.

İŞTE MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020 GENİŞ KAMP KADROSU

KALECİLER: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

DEFANS: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

FORVET: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Olağanüstü koşullar devam ettiği için toplantımızı online yapıyoruz. Türkiye'nin ve Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Milli Takım benim için herkesten ve her şeyden önemlidir. Onu korumak asli görevimizdir. Başarımızın moral ve güveni arttıracağını biliyoruz. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimizdi. Bunda mesafe aldık. Şiddeti ve kötülüğü istemiyoruz ve bunun içinde olmayacağız. Hedefimiz ve planımız belli. Futbolcularla birlikte biz büyük bir aileyiz. Farklılıklarımız olacak ama bütünlüğümüz asla bozulmayacak. Sevgi hoşgörüyü getirir. Hoşgörü de başarıyı. Doğru olup hep birlikte başarılı olacağız. Türkiye kazanırsa biz de kazanacağız ilkemiz var. Geçmişi biliyoruz. Gurur duyulan, inançlı, skor üreten bir takım olmak istiyoruz. Pandemi hala bizi etkilemeye devam ediyor. Bununla ilgili çözümlerimizi de sizlerle paylaşacağız. Zor geçen 2020 yılından bu yana buralardayız. Futbolun günlük başarılardan daha önemli olduğunun farkındayız. Avrupa ve dünya şampiyonaları insanları bir araya getiriyor. 3,5 milyar insanı bir araya getiriyor. Bunun öneminin de farkındayız. Aynı hedefler için yarışmanın, milyonlarca insan olarak tek ve büyük hedefe kilitleneceğiz. Ligi geride bırakmamız gerekiyor. Tabii ki başarılı olan, şampiyon olan, küme düşenler olacaktır. Bunlar her yıl tekrarlanan şeyler. Alt liglerde şampiyon olan takımları kutluyorum. Düşen takımlarında tekrar geri gelmelerini diliyoruz.

"30 KİŞİ DIŞINDA KALANLAR ÇALIMAYA DEVAM ETSİN"

Açıklayacağımız kadronun dışında kalanlar olacak. Bu oyuncularımız çalışmaya devam etsinler. Zaman içinde değerlendirmeye alacağız. Kadromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa giriyoruz. 27-31 Mayıs'ta iki hazırlık maçı yapacağız. 3 Haziran'da da Almanya'da hazırlık maçı yapıp 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz. İtalya ile oynadıktan sonra Bakü'ye gelip Galler ve İsviçre ile karşılaşacağız. Kalplerimizde ortak duygular olsun. Birlik olduğumuzda başardığımızı gördük. Taraftarımız az olabilir ama kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. Hayaller kurarak ve bunları gerçekleştirerek buraya geldik. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Fair-play önceliğimiz olacak. Güzel oyunla gruptan çıkmak ve ileri gitmek gayretinde olacağız.

"İLK MAÇI KAZANIRSAK GRUPTA DENGELER DEĞİŞİR"

Avrupa Şampiyonası'nda denk takımlarla oynayacağız. İtalya biraz daha zor gibi ama İsviçre ve Galler de iyi takımlar. İlk maçımız çok önemli. Kaybetsek biten bir şey olmayacak ama alacağımız bir galibiyet grupta dengeleri değiştirecek. Grupta 1 ve 2.'nin çıkmasının yanı sıra en iyi üçüncü olacak da çıkabilme şansımız var. Kendi gücümüzü göreceğiz. Rakiplerimiz FIFA sıralamasında bizden ileride. Onlara karşı üstünlük sağlarsak FIFA sıralamasında daha iyi yerlere geliriz. Kazanmak için iyi ve güçlü oyuna ihtiyacımız var. Bunu göstereceğimize inanıyorum.

EN ZORLANDIĞI MEVKİ VE OYUNCU SEÇİMİ HANGİSİYDİ?

Cenk Tosun bizimle olmayacak. Ümit Milli Takım'daki başarısı ve Galatasaray'da kendini göstermesi sebebiyle Halil Dervişoğlu'nu aldık. Kerem Aktürkoğlu'nu da orada deneyeceğiz. Caner de bizim için değerli bir oyuncu özellikle hücum açısından. İstek ve karakter açısından önemliydi ama performans olarak düşük kaldığını gördük ve Rıdvan Yılmaz'ı aldık. Oraya daha farklı oyuncular da olabilirdi ama Rıdvan'ı tercih ettik. Havuzumuz geniş ama bu kamp için bu 30 oyuncuyu seçtik. Nazım Sangare, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Deniz Türüç gibi oyuncularımız dışarıda kaldı ama bu seçimi yapmak zorundaydık. Bazı oyuncuları kamptan gönderebiliriz. Sakatlıktan kurtulanlar da olabilir. Abdülkadir Ömür'ü bu yüzden aldık. Cengiz Ünder de oynamıyor ama çalışmalarını takip edeceğiz. Altay da sakatlığını yeni atlattı. Yeni oyuncular da olabilir, daha önceki kadromuzdan da eklemeler olabilir. 1 Haziran'daki son kadroya kadar eklemeler olabilir.

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"KUZEY İRLANDA'NIN YERİNE MALTA OLABİLİR"

Kuzey İrlanda hazırlık maçımız iptal oldu diyebiliriz. Pandemi sebebiyle oynamak istemediler. Belçika ile anlaşmıştık ama onlarla da oynayamayacağız. Almanya'da maç yapmamıza izin verilmedi. Malta var şu anda uygun gözüken. Bakalım kısa sürede açıklarız.

İLK 11 SEÇİMİNİ NASIL YAPACAK?

Maçlara en iyi kadromuzla çıkacağız ama maç maç bakacağız. İtalya maçının sonucuna göre Galler ve İsviçre maçına ideal kadromuzu sahaya süreriz. Aksayan oyuncu olursa değiştiririz. Çıkabilecek en ideal takımı çıkaracağım, taşıyabilecekleri kadar da onlarla devam edeceğiz.

"OYUNCULARI HEMEN KAMPA ALMAMIZIN SEBEPLERİ VAR"

Programlarımıza çok önceden başlıyoruz. Bu şekilde organizasyonlara bakıldığında gruptan ilk veya ikinci çıktığınızda gideceğiniz yerler belli. İngiltere ve Rusya için hazırlık yaptık. İngiltere vizelerimiz hazır. Ama buna rağmen maç maç bakmamız gerek. Rakiplerimizle ilgili bilgileri oyuncularımıza 2 ay önce gönderdik. Onlar liglerinde yarışıyorlar, hepsine başarılar diliyorum. Kazanıp kaybedebilirler ama güçlü olup ayakta kalmaları önemli. Başarısız olduysan unutup yeniden başlamalısınız. Bunlarla yaşamayı öğrenmeliler. Liglerin hemen ardından kampı başlatma sebebimiz aileleriyle birlikte olup dinlenme ve yenilenme kampı olarak geçireceğiz. Pandemiyi düşününce şampiyonluktan sonra kutlama yapılabilir. Bunları düşünmek zorundayız. Ligin yorgunluğunu, mutluluğunu veya üzüntüsünü arkada bırakması lazım. İşimiz büyük. Sezon boyu ailesinden ayrı mücadele veren oyuncular tatil yerine kampa gelecekler. 34 gün kampta kalacaklar. 2002 Dünya Kupası'nda 54 gün beraber kalmıştık. Bunun hazırlığını yaptık. Ben Riva'dayım zaten. Onlar da 17'sinde gelecekler.

MİLLİ TAKIM İÇİN AŞI ÖNCELİĞİ OLACAK MI?

Kampımızda 2-3 günde bir test olacağız. Önceden geçiren oyuncularda problem yok ama geçirmeyen oyuncularımız aşı olacak. Sağlık Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız bunun açıklamasını yaptı. Öncelik tanınsın demiyorum ama bu oyuncular elde edecekleri başarıyla evlerinde kalan halkımızı mutlu edecekler. Gergin, mutsuz, huzursuz olan insanlarımıza umut verecekler. Yurt dışındaki oyuncularımızdan 3'ü aşı oldu, isim veremiyorum. Kampa girdiğimizde de aşı olacağız. Ben de iki aşımı oldum. Yine de maske ve mesafeyi korumak durumundayız. Hijyenik olmalıyız.

"SALİH UÇAN'IN SAKATLIĞI VAR"

Salih Uçan'ın sakatlığı var. Bizim her oyuncuya kapımız açık. Aldıklarımızı alırız, almadıklarımız bize kızıp küsebilir. Bizim doğrularımız bunlar. Trabzonspor'dan Berat da var. Gençlerbirliği'nden Berat ve Mert'i ben aldım takıma. Alpaslan'ı geçen sefer çağırdık ama şimdi çağırmadık. Genç oyunculara daha tolerans vermeyi tercih ettik. Enes var, Burak var... Yine sakatlık problemimiz olsaydı Adem'i alırdım. Muhammet var. Onlar oynamaya devam etsinler. Ben Bursaspor'da gol kralı olan Okan Yılmaz'ı 2 sene kadroya almadım. Konfederasyon Kupası'nda çok iyi oynadı ama sonradan kayboldu. Kim bu kararlarımızı eleştiriyorsa saygı duyuyoruz.

"İTALYA ZOR RAKİP"

Ben dışarıdan baksaydım İtalya lider olur, Galler, İsviçre ve Türkiye ikincilik için çekişir derdim. Galler ve İsviçre iyi savunma yapabiliyor. İtalya ikisini de iyi yapıyor. Son oynadığımız elemelere bakarsak en kolay rakip Letonya derdiniz. Puan kaybettiğimiz tek takım Letonya oldu.

"30 KİŞİLİK KADRO 26'YA DÜŞECEK"

Açıkladığımız 30 kişilik kadroyu 26'ya indirmemiz gerekecek. Takım durumumuza göre, eksiklerimize göre karar vereceğiz. 26 sayısı resmi sayı olduğu için 30 kişi yazamıyoruz. 2002'de de iki kişi fazladan almıştık. Genç oyuncuları götürmüştüm tecrübe olması için. Kadroya girmeseler bile orada olmak başka bir duygu, oyuncunun hayatını olumlu etkiler. Kadroya almadıklarımız için konuşmaya gerek yok, onlar da biliyor ki daha önce de aldım, sonra yolladım. Kadroya almayalım dediğim oyuncu yok. Kim alınmadı diye sorarsak da bunun sonu gelmez. Tereddüt ettiğimiz veya belirlediğimiz çerçeveler var. Seçimlerimizi buna göre yaptık. Hakan Arslan var mesela direkt almayı düşündüğüm ama olmadı. Uğur Çiftçi de listemdeydi. %100 emin olsam alacaktım.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TFF ÇOK ÇALIŞTI AMA OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR İZİN VERMEDİ"

Şampiyonlar Ligi finalini burada düzenlerken seyirci alınmayacaksa bizim işimize yaramıyor. Hakkımız baki olacak. Elimizden alındı diye düşünmeyelim. Seyirci olmayan, izlenmeyen, size getirisi olmayan bir maçın anlamı olmazdı. 2023 konuşuluyor, bizim için önemli bir tarih. İnşallah aldığımız tarihte finalde biz oynarız 5-10 sene içerisinde.

"SÜPER LİG'DE 21 TAKIMA KARŞIYIM, 24 TAKIM DA DOĞRU OLMAZ"

Süper Lig'de 21 takım doğru değildi. 24 takım olursa yine doğru olmaz. 21 olduktan sonra 24 olsun, bir şey demem. Adamlar diyor ki 'Pandemi daha da ağırlaştı, düşme olmasın' Bir şey diyemem.

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