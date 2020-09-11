Son Dakika | Rizespor-Fenerbahçe maçında Caner Erkin penaltı kaçırdı!
Süper Lig'de 2019-2020 sezonun açılış maçında Fenerbahçe, Caner Erkin'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış mücadelesinde Fenerbahçe, 30. dakikada penaltı kazandı.
Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, VAR kontrolünün ardından Deniz Türüç'ün ortasını ceza sahasında Selim Ay'ın topu eliyle kestiğini tespit etti.
Sezonun ilk penaltısında topun başına Caner Erkin geçti. Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan, tecrübeli futbolcunun vuruşunda gole izin vermedi.
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