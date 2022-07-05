Son dakika: Real Madrid'de kalp krizi geçiren Pablo Laso ile yollar ayrıldı! Göndermeli paylaşım...

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Real Madrid erkek basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso, 5 Haziran sabahı Kalp Krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde bir gece yoğun bakımda kalan iki gün de serviste tedavi gören 54 yaşındaki Laso, taburcu olduktan sonra durumunun iyi olduğunu paylaşmıştı.

Laso taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımda; "Artık evimdeyim ve kendimi gayet iyi hissediyorum. Hayat bana bir uyarı verdiği için şanslıyım. Doktorların dediğine göre 5 gün öncesinden daha sağlıklıyım. Bir an önce gücümü toplayıp geri dönmek istiyorum. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

REAL MADRID YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU

Dün İspanyol basınında Laso ile yolların ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı. Real Madrid bugün öğleden sonra kararı resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Pablo Laso ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı ifade edildi.

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Real Madrid Laso'nun yerine göreve Laso'nun yanında asistan koç olarak çalışan Chus Mateo'nun getirildiğini de duyurdu. Mateo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

REKORLARLA VEDA ETTİ

Real Madrid'de 11 sezon geçiren Pablo Laso, arkasında tarihi başarılar ve rekorlar bıraktı. 2 Euroleague, 1 Intercontinental, 6 lig, 6 Kral Kupası ve 6 Süper Kupa kazanan Laso toplamda 22 kupa zaferine imzasını attı.

Lolo Sainz ile kupa sayısını eşitleyen Laso, 27 kupalı efsane koç Pedro Fernandiz'in ardından Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan iki koçundan birisi oldu.

Takımın başında 860 maça çıkan ve 659 galibiyet alan Laso, bu iki alanda da zirvede bulunuyordu.

LASO'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Real Madrid ile yollarını ayıran Pablo Laso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçirdiği kalp krizinin takım çalıştırmasına engel olmayacağını vurguladı.

Laso paylaşımında; "Herhangi bir basketbol kulübünde profesyonel olarak çalışabileceğime dair beni tedavi eden doktorlardan onay aldığımı herkesle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Ayrıca iki gündüz aldığım güzel mesajlar için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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