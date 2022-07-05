Taraftarlar Albert Riera'nın basın toplantısını bastı! Robert Prosinecki kovulunca...

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Galatasaray'da futbolculuk döneminde taraftarın sevgisini kazanan ve İspanyol Albert Riera, ilk hocalık deneyimi öncesi şaşkına döndü.

Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da antrenörlük de yapan Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını attı.

Slovenya'nın NK Olipija Ljubljana takımının başına geçerek kariyerinde önemli bir virajı dönek üzere olan Riera, kulübün fanatik taraftarlarının tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı. Taraftarlar, eski teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevden alınmasına tepki göstererek Riera'nın basın toplantısına baskın yaptı.

PROSINECKI AYRILIĞINA KARŞI ÇIKTILAR

Bir dönem Süper Lig'de de görev alan Robert Prosinecki'nin çalıştırdığı Sloven ekibi, tecrübeli hoca ile yollarını ayırma kararı alırken bu duruma tepki gösteren taraftarlar hocalarının devam etmesi yönünde talepte bulundular.

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MASKELE YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Kulübün fanatik taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera'nın bulunduğu toplantı masasına doğru yöneldiler. Olay sonrası İspanyol teknik adam Riera masadan kalkarak odayı terk etti. Yaşanan kargaşada herhangi fiziki bir temasa rastlanmadı.

TORRENT DÖNEMİNDE GÖREVE GELDİ, MACERA KISA SÜRDÜ

40 yaşındaki İspanyol antrenör, Domenec Torrent döneminin sona ermesinin ardından o ekipten görevde kalan son yardımcıydı. Ancak Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte Riera'nın da görevine son verildi.

Sarı kırmızılı kulübe veda eden Riera, "Sevgili Cimbom! 2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum. Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim bir gün tekrar buluşacağız. Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum sadece görüşmek üzere…" ifadelerini kullandı.

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ALBERT RİERA KİMDİR?

15 Nisan 1982 yılında İspanya'da dünyaya gelen Albert Riera, futbolculuk kariyerine Mallorca takımında başladı. Ardından Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool ve Olympiakos gibi takımlarda oynadıktan sonra 2011 yılında Galatasaray'da forma giydi.

2014'te Galatasaray’dan ayrılan Riera sırasıyla Watford, Udinese, Mallorca, Zavrc ve Koper formaları giydi. 2016 yılında ise aktif futbol kariyerini noktalayan Riera daha sonra teknik pozisyonlarda görev almaya başladı.

Orta sahanın solunda forma giyen Riera, Galatasaray formasıyla çıktığı 80 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi. Antrenörlük kariyerine daha önce de Galatasaray'da başlayan 39 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, 30 Haziran 2021 itibarıyla görevden ayrılmıştı.