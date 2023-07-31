Son dakika: Real Madrid, Arda Güler'in lisansını dondurabilir! Sakatlığı oynamasına engel oldu...

Haberin Devamı

İspanyol devi Real Madrid'e forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edilirken genç oyuncunun tedavi süreci başladı.

Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da Milan'la oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti.

Real Madrid'in 27 Temmuz'daki Manchester United maçında yedek kulübesinde yer alan Arda Güler, sakatlığı sebebiyle süre almamıştı.

Barcelona'nın 3-0 kazandığı El Clasico maçı öncesi kötü haberi veren Carlo Ancelotti, Arda Güler'in oynayamayacağını söylemişti.

Gözden Kaçmasın Trabzonspor'da sakatlanan Benkovic hastaneye kaldırıldı Haberi görüntüle

CARLO ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI

Real Madrid - Barcelona maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam; "Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak tek oyuncum. Bireysel olarak verdiğimiz programı uygulayarak yoğun antrenmanlar yapmaya devam ediyor. Juventus maçına hazır olması için çabalıyoruz." dedi.

Haberin Devamı

REAL MADRİD KÖTÜ HABER VERDİ

İspanyol devi, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gittiğini açıkladı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı.

ARDA GÜLER'DEN TEŞEKKÜR

Sakatlığına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Arda Güler, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler!" ifadelerine yer verdi.

Aşırı yüklemeden dolayı sakatlandığı belirtilen Arda Güler'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin kulüp tarafından net bir tarih verilmezken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Haberin Devamı

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK

Ameliyat edilmemesine karar verilen Arda Güler'in yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü. İspanyol gazetesi Marca, genç yıldızın bıçak altına yatması durumunda sahalara dönüş tarihinin daha da uzayabileceğini söylerken kesin bir süre vermedi.

AMELİYAT SON İHTİMAL

The Athletic'in haberinde; Arda Güler'in sakatlığında ameliyatı son seçenek olan düşünen Real Madrid sağlık ekibi, RPR tedavisiyle başlayacak. Trombosit bakımından zengin plazma tedavisi olan RPR ile genç futbolcunun ameliyatsız iyileşmesi beklenecek. Bu tedaviye yanıt alınamaması durumunda son tercih olan ameliyat gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ BİR KARAR ALINABİLİR

Haberin Devamı

Real Madrid'in ciddi bir sakatlık yaşayan Arda Güler için önemli bir karara imza atabileceği öne sürüldü.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.

LİSANSI DONDURULABİLİR

Ameliyat durumunda Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı vurgulanırken Real Madrid'in kontenjan için genç oyuncunun sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği iddia edildi.