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Trabzonspor'da sakatlanan Benkovic hastaneye kaldırıldı

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#Trabzonspor#Benkovic#Futbol
Trabzonsporda sakatlanan Benkovic hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 21:52

Hazırlık maçında Yunanistan'ın AEK takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da yeni transfer Benkovic talihsiz bir sakatlık yaşadı.

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Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadele Trabzonspor'un 3-1 yenilgisiyle sonuçlanırken çok talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Trabzonspor'un yeni transferi Benkovic, AEK ile oynanan hazırlık maçında rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışması sonrasında ambulans ile hastaneye götürüldü.

Benkovic'in burnunda kırık şüphesi bulunduğu belirtildi.

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#Trabzonspor#Benkovic#Futbol

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