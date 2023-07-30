Trabzonspor'da sakatlanan Benkovic hastaneye kaldırıldı

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Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadele Trabzonspor'un 3-1 yenilgisiyle sonuçlanırken çok talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Trabzonspor'un yeni transferi Benkovic, AEK ile oynanan hazırlık maçında rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışması sonrasında ambulans ile hastaneye götürüldü.
Benkovic'in burnunda kırık şüphesi bulunduğu belirtildi.
🙏 Geçmiş olsun Benković
🤕 Filip Benković'in sakatlandığı pozisyonpic.twitter.com/T12PwnRk79
🙏 Geçmiş olsun Benković