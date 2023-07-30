Rıza Çalımbay, Bosna Hersek ve Lüksemburg iddiaları hakkında konuştu: Menajerler aracılığıyla teklif geldi

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4 yıl çalıştığı Sivasspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yaptığı veda açıklamasında, "Özellikle son 4 senemiz büyük başarılarla geçti. Bir Anadolu takımının başaramadığını başararak 3 yıl üste üste Avrupa'ya gittik ve Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Bizim yaptığımız şeyler Sivasspor'un tarihinde yok.

Bundan önce nasıl geldiysem, çok iyi bir şekilde ayrıldıysam, bu sene de aynı şekilde ayrılmak istiyorum. Her zaman biz buraya geliriz, burada çalışırız. Hiçbir sorun yok. Şu anda ekibimle düşünürken, ayrılmanın iyi olacağına inandık. Ekip olarak bugün görevimiz zaten bitiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

SUUDİ ARABİTAN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Ayrılığın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'dan teklif aldığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan'dan teklif geldi ama hayır dedim" ifadelerini kullandı.

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TEKLİFLERİ DOĞRULADI

60 yaşındaki teknik adamın, Lüksemburg ve Bosna Hersek milli takımlarından hocalık teklifi aldığı öne sürülürken Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi.

"MENAJERLER ARACILIĞIYLA TEKLİF GELDİ"

Spor Arena'ya konuşan Çalımbay, menajerler aracılıyla teklif geldiğini doğrularken "Onlar Eylül ayında belli oluyor şimdi değil. Onların son maçları var, ondan sonra belli oluyor. Menajerler aracılığıyla teklif geldi. Son maçları oldukları için Eylül ayını beklemek lazım dediler. Ben milli takım olursa giderim onun haricinde kulüp takımı olursa gitmem. Onlarla konuştuk, belki olur belki olmaz." açıklamasını yaptı.