Son Dakika: Rangers'ta Rıdvan Yılmaz neden forma giyemiyor! Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları doğru mu? Giovanni van Bronckhorst her şeyi anlattı...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İskoç temsilcisi Rangers'a gönderdiği Rıdvan Yılmaz, transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulma konusunda zorluk yaşıyor.

Süre alamadığı gerekçesiyle zaman zaman yerel ve ülke basını tarafından eleştirilen 21 yaşındaki genç sağ bek hakkında Rangers teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan detaylı ve samimi açıklamalar geldi.

Rıdvan Yılmaz'ın şimdiye kadar neden fazla forma şansı bulamadığı konusunu derinlemesine anlatan başarılı çalıştırıcı, milli futbolcunun ilk 11'e girebilmesi için yapması gerekenleri sıraladı. Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz'ın her geçen gün formayı kapmaya yaklaştığını ifade etti.

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GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE

"İLK GELDİĞİ GÜNE KIYASLA DAHA İYİ DURUMDA"

Rıdvan Yılmaz'ın gelişiminden memnunum. Buraya geldiğinde yeni bir takıma adapte olmaya ve yurt dışında yaşamaya alışması gerekiyordu. Henüz çok genç ve alışana kadar biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. İlk geldiği günle bugünkü durumu arasında fark var. Bence şu an çok daha iyi durumda. St. Mirren karşısında da bu yüzden ona süre verdik, çünkü iyi gidiyor.

"YAKINDA İLK 11'DE OYNAYABİLİR"

Gelişimini sürdürüyor ve muhtemelen yakın zamanda ilk 11'de oynayabilecek seviyeye gelecektir. Takımınızda her zaman adaptasyon sorunu yaşayan oyuncular olacaktır, bu bir problem gibi gözükebilir ancak değil. Bu, içinde bulunduğumuz durumlarla başa çıkma mücadelemizle alakalı bir şey. Çok önemli bir konu. Rıdvan Yılmaz özelinde durum Tom Lawrence ya da Rabbi Matondo'dan farklı. Onlar İngiltere'de yaşamaya alışkınlar ve o yüzden sorun yaşamadılar.

"RIDVAN YILMAZ'I KİRALIK GÖNDERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

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Rıdvan Yılmaz içinse buraya gelmek çok büyük bir adım. Yeni takım arkadaşlarına, yeni oyun tarzına ve yeni taktiklere uyum sağlaması gerekiyor. Dediğim gibi geldiği güne kıyasla bugün ilk 11'de oynamaya daha yakın. Dolayısıyla Rıdvan Yılmaz'ı kiralık göndermekle alakalı bir tartışma benim için söz konusu bile değil. Hiçbir soru işaretim yok.

"RIDVAN YILMAZ İÇİN EN ÖNEMLİ KONU DİL"

Tüm oyuncularımızın kendilerini geliştirmeleri için çalışıyoruz ancak her futbolcu farklı. Daha fazla süre alan bir futbolcu için asıl mesele, maçın üstesinden gelmek ve oyununda nereleri değiştirebileceğini düşünmek. Ancak Rıdvan Yılmaz için durum farklı. Taktikleri ve sahada tam olarak nerede olması gerektiğini anladığından emin olması gerekiyor. Onun için en önemli konu bu.

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"GELDİĞİNDE İNGİLİZCE KONUŞAMIYORDU"

Buraya geldiğinde İngilizce konuşamıyordu. Bu konuda kendisini geliştiriyor ve şu anda takım arkadaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeye geldi. Bu konu, bir teknik direktör olarak oyuncuyu sahaya sürmeden önce hesaba katmanız gerek bir detay. Dediğim gibi ilk 11'de oynamaya yakın ve maça Rıdvan'la başlama konusunda bir problem görmüyorum.

SERT SÖZLER: "HENÜZ İZ BIRAKABİLMİŞ DEĞİL"

Yorumcu Neil McCann, "Rıdvan Yılmaz, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer edildi. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakabilmiş değil. Bu transfer için teknik direktörün ve Rangers kulübünün cevaplaması gereken sorular var. Rıdvan Yılmaz transferi zaten benim için bir muammaydı. Çünkü çok pahalı bir transferdi. Onun oynamaya yakın olduğunu hiç sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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RIDVAN YILMAZ RANGERS'TA ŞİMDİYE DEK NE YAPTI?

Rıdvan Yılmaz, Rangers formasıyla şimdiye dek 4 farklı kulvarda yalnızca 4 maçta süre alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında hiç forma şansı bulamayan genç futbolcu, elemelerde tek maçta oynadı.

Ligde yalnızca bir maçta oynayabilen ve son maçına 30 Ağustos’ta İskoçya Lig Kupası’nda Queen of the South FC karşısında çıkan Rıdvan Yılmaz, takımına yalnızca bir asistlik katkı sağlayabildi.

BU AKŞAM İLK 11'DE OLABİLİR

Rıdvan Yılmaz, Lig Kupası çeyrek finalinde Dundee FC ile bu akşam oynanacak müsabakada ilk 11'de başlayabilir. Giovanni van Bronckhorst, Ibrox'ta oynanacak maça Rıdvan Yılmaz ile başlayabileceğini söyledi.

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BEŞİKTAŞ'IN SONRAKİ SATIŞTAN PAY HAKKI VAR

Beşiktaş'ın Rangers'a 4 milyon Euro'ya gönderdiği Rıdvan Yılmaz, Rangers'tan başka bir kulübe transfer olursa siyah-beyazlılar bu paranın yüzde 20'sine sahip olacak. Rangers'ın Rıdvan Yılmaz'dan beklentisi en az 7 milyon Euro...