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Son Dakika: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Beri Pardo ile anlaştı! Ersun Yanal, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Trabzonspor detayları...

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#Fenerbahçe#Hull City#Beri Pardo
Son Dakika: Acun Ilıcalının takımı Hull City, Beri Pardo ile anlaştı Ersun Yanal, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Trabzonspor detayları...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 13:17

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, son olarak Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlenen Beri Pardo'yu performans analizi ekibinin başına getirdi.

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Beri Pardo ile anlaşma sağladı. Son olarak Medipol Başakşehir'de çalışan 32 yaşındaki Pardo, Hull City'de performans analizi ekibinin başında olacak.

Hull City'den yapılan açıklamada, "Beri Pardo, kulübümüzün performans analizi ekibinin başına getirilmiştir. UEFA A Lisansı sahibi ve Portekiz ile Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan Beri Pardo, son olarak Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı." ifadeleri kullandı.

Son Dakika: Acun Ilıcalının takımı Hull City, Beri Pardo ile anlaştı Ersun Yanal, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Trabzonspor detayları...

ERSUN YANAL, EMRE BELÖZOĞLU VE FENERBAHÇE DETAYLARI

Kariyerine Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta scout olarak başlayan Beri Pardo, teknik direktör Ersun Yanal'ın Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından Türkiye macerasına başladı. 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor'da analiz şefi olarak görev alan Pardo, 2018'in Nisan ayında Crystal Palace'a scout olarak geri döndü.

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KADIKÖY MESAİSİ

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile anlaşmasıyla 2018 yazında bu kez Kadıköy mesaisi başlayan yetenekli futbol adamı, 2021 yılına kadar sarı lacivertli kulüpte yine analiz şefi olarak görev yaptık. 2021'in Ekim ayında ise yardımcı antrenör olarak Medipol Başakşehir'e imza attı.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör EMRE BELÖZOĞLU'nun ekibinde yer alan Beri Pardo, geçtiğimiz Haziran ayında takımdan ayrıldı ve bugün itibariyle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'deki yeni görevine başladı.

 

 

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#Fenerbahçe#Hull City#Beri Pardo

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