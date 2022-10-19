Son Dakika: Schalke 04'te Frank Kramer dönemi sona erdi! Son maçında Ozak Kabak şov yapmıştı...

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Frank Kramer, Schalke 04 sportif yönetimi tarafından kulüpteki görevlerinden alınmıştır. Yarın gerçekleştirilecek antrenmanda yardımcı antrenörler takımın başında olacaktır." denildi.

Schalke 04, 10. haftası geride kalan Bundesliga'da 6 puanla 17. basamakta bulunuyor. Alman temsilcisi, ligde oynadığı son dört maçı da kaybederken yalnızca 1 kez galibiyet sevinci yaşadı.

OZAN KABAK ESKİ TAKIMINA ACIMADI

Almanya Kupası 2. tur maçında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Schalke 04'ü farklı mağlup etti. Ozan Kabak'ın asistinde 5. dakikada Munas Dabbur'un golüyle öne geçen Hoffenheim, 16. dakikada Angelino'yla farkı ikiye yükselti: 2-0.

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Hoffenheim'in ikinci golünü kaydeden Munas Dabbur, 43. dakida bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan maçta 51. dakikada Ozan Kabak, takımının 4. golünü kaydetti: 4-0.

Son yarım saatlik bölüme Hoffenheim önde girerken 63. dakikada Paval Kaderabek durumu 5-0 yaptı. Mücadelenin 69. dakikasında ise konuk ekipte Dominick Drexler, Schalke'nin tek golünü kaydetti ve skoru belirledi: 5-1.

Bu sonuçla Hoffenheim, bir üst tura yükselirken Schalke turnuvaya veda etti.

KRAMER GELMİŞ, OZAN KABAK GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'ya dönen Schalke 04'te Ozan Kabak ve Amine Harit ikilisi gözden çıkarılmıştı. BILD'in o dönemki haberine göre; 7 Temmuz günü takıma dönen iki oyuncuya da kulüp bulmaları söylenmişti. Haberde, "Schalke 04 maaş yükünü azaltmak için iki oyuncudan da vazgeçti" ifadesi yer almıştı.

Ozan Kabak ve Amine Harit, takıma dönünde teknik direktör Frank Kramer ile tanışmışlar ancak sportif direktör Rouven Schröder, iki oyuncuya da kulüpte geleceklerinin olmadığını bizzat iletmişti.

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FORVET GİBİ OYNUYOR

Hoffenheim forması giyen milli oyuncu OZAN KABAK, sezon başında takıma katılmıştı. Schalke 04'ten 5 milyon euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, yeni takımında kendini buldu.

Bu sezon Hoffenheim ile tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Ozan, 3 gol 3 asiste imza attı. Son olarak Almanya Kupası 2. tur maçında eski takımı Schalke'ye karşı 1 gol 1 asistle oynayan Ozan, Hoffenheim'ın 5-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Tüm kariyerindeki en skorer dönemini geçiren Ozan, ligdeki 10 maçta 1 gol 2 asist, kupadaki 2 maçta ise 2 gol 1 asistle oynuyor.